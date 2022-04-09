Зачем замораживать кефир и как его потом использовать

Обычно мы используем кефир в естественном для него виде, как правило, это самая разная выпечка от быстрых пирогов до блинов и оладий.

Как выяснилось, кефир можно заморозить и потом максимально просто и быстро получить ряд продуктов, которые обычно стоят недешево.

Где использовать замороженный кефир / Фото: www.vizslapets.com

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Предлагаем несколько вкусных способов использования кефира.

Как заморозить кефир

Как заморозить кефир / Фото: foodsguy.com

Это очень просто. В какой бы упаковке вы его не купили, хорошо протрите ее и положите в морозильную камеру на ночь.

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Утром замороженный кефир нужно извлечь из упаковки и положить в дуршлаг на несколько слоев марли.

Это нужно для того, чтобы собрать сыворотку. Ее, кстати, тоже можно использовать в выпечке.

Итак, когда замороженный кефир полностью растает, его характерная кислинка уйдет вместе с сывороткой.

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И вот перед нами приятная по текстуре масса.

В домашних условиях можно быстро сделать моцареллу. Подробности – здесь.

Как использовать массу из замороженного кефира

Тосты с томатами и сыром / Фото: Depositphotos

Во-первых, мы получили отличную основу для сливочного сыра.

Теперь ее можно солить и перчить по вкусу, добавить измельченные огурец, зелень, намазать на хлеб и есть.

Еще этим сыром можно заправлять салаты. К сыру добавьте немного оливкового масла, горчицы, соль и перец. Теперь хорошо перемешайте и добавьте к любому салату.

Такой сыр, который очень похож по вкусу на сыр Филадельфия, используйте для чизкейков, украшения для кексов и сладких булок.