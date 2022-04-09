Зачем замораживать кефир и как его потом использовать

Обычно мы используем кефир в естественном для него виде, как правило, это самая разная выпечка от быстрых пирогов до блинов и оладий.
Как выяснилось, кефир можно заморозить и потом максимально просто и быстро получить ряд продуктов, которые обычно стоят недешево.
Где использовать замороженный кефир / Фото: www.vizslapets.com
Предлагаем несколько вкусных способов использования кефира.
Как заморозить кефир
Это очень просто. В какой бы упаковке вы его не купили, хорошо протрите ее и положите в морозильную камеру на ночь.
Утром замороженный кефир нужно извлечь из упаковки и положить в дуршлаг на несколько слоев марли.
Это нужно для того, чтобы собрать сыворотку. Ее, кстати, тоже можно использовать в выпечке.
Итак, когда замороженный кефир полностью растает, его характерная кислинка уйдет вместе с сывороткой.
И вот перед нами приятная по текстуре масса.
В домашних условиях можно быстро сделать моцареллу. Подробности – здесь.
Как использовать массу из замороженного кефира
Во-первых, мы получили отличную основу для сливочного сыра.
Теперь ее можно солить и перчить по вкусу, добавить измельченные огурец, зелень, намазать на хлеб и есть.
Еще этим сыром можно заправлять салаты. К сыру добавьте немного оливкового масла, горчицы, соль и перец. Теперь хорошо перемешайте и добавьте к любому салату.
Такой сыр, который очень похож по вкусу на сыр Филадельфия, используйте для чизкейков, украшения для кексов и сладких булок.