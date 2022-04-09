Навіщо заморожувати кефір та як його потім використовувати

Зазвичай ми використовуємо кефір у звичному для нього вигляді, як правило, це різна випічка від швидких пирогів до млинців та оладок.
Як з'ясувалося, кефір можна заморозити і потім максимально просто та швидко отримати низку продуктів, які зазвичай коштують недешево.
Де використати заморожений кефір / Фото: www.vizslapets.com
Пропонуємо кілька смачних способів використання кефіру.
Як заморозити кефір
Це дуже просто. В якій би упаковці ви його не купили, добре протріть її і покладіть у морозильну камеру на ніч.
Уранці заморожений кефір потрібно витягти з упаковки та покласти в друшляк на кілька шарів марлі.
Це потрібно для того, щоб зібрати сироватку. Її, до речі, також можна використовувати у випічці.
Отже, коли заморожений кефір повністю розтане, його характерна кислинка піде разом із сироваткою.
І ось перед нами приємна за текстурою маса.
У домашніх умовах можна швидко зробити моцарелу. Подробиці – тут.
Як використовувати масу із замороженого кефіру
По-перше, ми отримали смачну основу для вершкового сиру.
Тепер її можна солити і перчити за смаком, додати подрібнені огірок, зелень, намазати на хліб і їсти.
Ще цим сиром можна заправляти салати. До сиру додайте трохи оливкової олії, гірчиці, сіль та перець. Тепер добре перемішайте та додайте до будь-якого салату.
Такий сир, який дуже схожий на сир Філадельфія, використовуйте для чизкейків, прикраси для кексів та солодких булок.