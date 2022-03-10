Пиріг нашвидкуруч – тісто замішується на кефірі та олії

У тісто можна додати сушені ягоди, подрібнені сухофрукти або горіхи. Випікати пиріг починайте під фольгою, щоб верхівка не пригоріла

Пиріг із сушеними ягодами / Фото: Инстаграм

Такі пироги дуже зручні одразу за декількома пунктами: кількість інгредієнтів практично однакова. Це, як спрощена шарлотка, тільки із сушеними ягодами або сухофруктами.

Останні, традиційно нагадуємо, необхідно потримати в гарячій воді перед тим, як вони потраплять у тісто.

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За рахунок розпушувача пиріг підніметься і за текстурою буде схожий на бісквіт.

Рецепт зі сторінки activnaya_zhizn.

Пиріг із сушеними ягодами

Пиріг із сушеними ягодами / Фото: instagram.com/activnaya_zhizn

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Інгредієнти:

цукор, кефір – по 1 ск.;

борошно – 2,5 ск.;

сушені ягоди – 100 г;

яйця – 2 шт.;

олія – 100 мл;

розпушувач – 1,5 ч. л.

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Як приготувати: