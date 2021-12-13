Закуска "Мухоморы" на Новый год: ножки из сыра и яиц, шляпки – помидоры черри

Некоторые могут сказать, что эти "мухоморы" состоят из очень простых ингредиентов. Мол, не совсем празднично. Ведь на Новый год хочется каких-то особенных закусок.
Но вместе с тем, спорить, что это невкусно, – неправильно. Нужен хороший твердый сыр и вареные яйца. Именно они будут формировать ножки "мухоморов".
Закуска "Мухоморы" на Новый год-2022 / Фото: Готовим с ЛЮБОВЬЮ
Стоять закуска будет на колечке из огурца. И не забудьте украсить майонезом или сметаной характерными точками шляпки из помидоров черри.
Рецепт взят у канала Готовим с ЛЮБОВЬЮ.
Закуска "Мухоморы"
Ингредиенты:
- 150 г твердого сыра;
- 3 вареных яйца;
- 1 зубок чеснока;
- 2 ст. л. майонеза;
- 2 огурца;
- 12 помидоров черри;
- соль, перец, листья салата.
Как приготовить:
- Натереть сыр на мелкой терке. Вареные яйца натереть на крупной терке. Смешать яйца, сыр майонез, измельченный чеснок. Довести до вкуса соль и перец. Отправить в холодильник.
- Огурец нарезать кольцами, помидоры – пополам.
- На каждое кольцо огурца, с помощью смоченной в воде ложки, сформировать и выложить ножки грибов.
- Сверху выложить по дольке помидора. Подавать на тарелке, застеленной листьями салата.
- Из майонеза или сметаны оформить шляпки "мухоморов".