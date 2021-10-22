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Запеченная овсянка с морковью и яблоком, которой хватит не на один завтрак

Ирина Маслова
22 октября, 07:01
Дело в том, что ее получается много и после разогревания она становится только вкуснее. Овсянка запекается с молоком и сливочным маслом, отчего каша достаточно питательная

Когда овсянка запекается, неважно с чем, она приобретает немного хрустящую текстуру. Для многих такой вариант каши гораздо вкуснее обычной. Эта овсянка от Вonappetit удивительна по нескольким пунктам: ее получается много, а аромат, который дадут яблоки и морковь, забыть сложно.

Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами

Ингредиенты (6-8 порций):

Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами / Фото: www.bonappetit.com

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  • 200 г сливочного масла;
  • 1 большое яйцо;
  • цедра 1 апельсина;
  • 100 г свежего апельсинового сока;
  • 200 г молока;
  • по 1 ч . л. ванильного сахара, соли, разрыхлителя, молотой корицы;
  • половина ч. л. молотого имбиря;
  • 350 г овсяной крупы;
  • 2 тертых яблока;
  • 1 тертая морковь;
  • 50 г изюма;
  • пекан или грецкие орехи – для подачи.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте сливочным маслом форму для запекания.
  2. Взбейте яйцо. Цедру апельсина, апельсиновый сок, молоко, масло, ваниль, соль, корицу и имбирь смешайте и соедините с яйцом.
  3. Добавьте овсяные хлопья, яблоко, морковь, изюм, разрыхлитель и еще раз перемешайте. Выложите в подготовленную форму и посыпьте орехами.
  4. Запекайте, пока верх не станет золотистым около 40 минут. Дайте постоять 5 минут.

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