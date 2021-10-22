Запеченная овсянка с морковью и яблоком, которой хватит не на один завтрак

Когда овсянка запекается, неважно с чем, она приобретает немного хрустящую текстуру. Для многих такой вариант каши гораздо вкуснее обычной. Эта овсянка от Вonappetit удивительна по нескольким пунктам: ее получается много, а аромат, который дадут яблоки и морковь, забыть сложно.
Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами
Ингредиенты (6-8 порций):
Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами / Фото: www.bonappetit.com
- 200 г сливочного масла;
- 1 большое яйцо;
- цедра 1 апельсина;
- 100 г свежего апельсинового сока;
- 200 г молока;
- по 1 ч . л. ванильного сахара, соли, разрыхлителя, молотой корицы;
- половина ч. л. молотого имбиря;
- 350 г овсяной крупы;
- 2 тертых яблока;
- 1 тертая морковь;
- 50 г изюма;
- пекан или грецкие орехи – для подачи.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте сливочным маслом форму для запекания.
- Взбейте яйцо. Цедру апельсина, апельсиновый сок, молоко, масло, ваниль, соль, корицу и имбирь смешайте и соедините с яйцом.
- Добавьте овсяные хлопья, яблоко, морковь, изюм, разрыхлитель и еще раз перемешайте. Выложите в подготовленную форму и посыпьте орехами.
- Запекайте, пока верх не станет золотистым около 40 минут. Дайте постоять 5 минут.