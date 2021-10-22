Запеченная овсянка с морковью и яблоком, которой хватит не на один завтрак

Когда овсянка запекается, неважно с чем, она приобретает немного хрустящую текстуру. Для многих такой вариант каши гораздо вкуснее обычной. Эта овсянка от Вonappetit удивительна по нескольким пунктам: ее получается много, а аромат, который дадут яблоки и морковь, забыть сложно.

Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами

Ингредиенты (6-8 порций):

Запеченная овсянка с яблоком, морковью и орехами / Фото: www.bonappetit.com

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200 г сливочного масла;

1 большое яйцо;

цедра 1 апельсина;

100 г свежего апельсинового сока;

200 г молока;

по 1 ч . л. ванильного сахара, соли, разрыхлителя, молотой корицы;

половина ч. л. молотого имбиря;

350 г овсяной крупы;

2 тертых яблока;

1 тертая морковь;

50 г изюма;

пекан или грецкие орехи – для подачи.

Как приготовить: