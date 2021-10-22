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Запечена вівсянка з морквою і яблуком, якої вистачить не на один сніданок

Ірина Маслова
22 жовтня, 07:01
Справа в тому, що її виходить багато і після розігрівання вона стає тільки смачніше. Вівсянка запікається з молоком і вершковим маслом, тому каша доволі поживна

Коли вівсянка запікається, неважливо з чим, вона набуває трохи хрусткої текстури. Для багатьох такий варіянт каші набагато смачніше за звичайну. Ця вівсянка від Вonappetit дивовижна за декількома пунктами: її виходить багато, а аромат, який дадуть яблука та морква, забути важко.

Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами

Інгредієнти (6-8 порцій):

Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами / Фото: www.bonappetit.com

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  • 200 г вершкового масла;
  • 1 велике яйце;
  • цедра 1 апельсина;
  • 100 г свіжого апельсинового соку;
  • 200 г молока;
  • по 1 ч. л. ванільного цукру, солі, розпушувача, меленої кориці;
  • половина ч. л. меленого імбиру;
  • 350 г вівсяної крупи;
  • 2 тертих яблука;
  • 1 терта морква;
  • 50 г родзинок;
  • пекан або волоські горіхи – для подачі.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть вершковим маслом форму для запікання.
  2. Збийте яйце. Цедру апельсина, апельсиновий сік, молоко, масло, ваніль, сіль, корицю таі імбир змішайте та з'єднайте з яйцем.
  3. Додайте вівсянку, яблуко, моркву, родзинки, розпушувач і ще раз перемішайте. Викладіть у підготовлену форму та посипте горіхами.
  4. Запікайте, доки верх не стане золотавим близько 40 хвилин. Дайте постояти 5 хвилин.

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