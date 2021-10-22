Запечена вівсянка з морквою і яблуком, якої вистачить не на один сніданок

Коли вівсянка запікається, неважливо з чим, вона набуває трохи хрусткої текстури. Для багатьох такий варіянт каші набагато смачніше за звичайну. Ця вівсянка від Вonappetit дивовижна за декількома пунктами: її виходить багато, а аромат, який дадуть яблука та морква, забути важко.

Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами

Інгредієнти (6-8 порцій):

Запечена вівсянка з яблуком, морквою і горіхами / Фото: www.bonappetit.com

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200 г вершкового масла;

1 велике яйце;

цедра 1 апельсина;

100 г свіжого апельсинового соку;

200 г молока;

по 1 ч. л. ванільного цукру, солі, розпушувача, меленої кориці;

половина ч. л. меленого імбиру;

350 г вівсяної крупи;

2 тертих яблука;

1 терта морква;

50 г родзинок;

пекан або волоські горіхи – для подачі.

Як приготувати: