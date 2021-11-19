Запеканка как в детском саду – приготовить просто, оторваться невозможно

Обычно ее давали на полдник или перед ужином. Творожная запеканка с глянцевой и мягкой корочкой чередовалась с сочными молочными коржиками.

Готовили запеканку в детских садах практически всегда, так как считалась блюдом полезным и диетическим.

Запеканка как в детском саду / Фото: instagram.com/valeriya_my_blog

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Цель – приучить детей к творогу ну или таким образом ввести его в рацион.

Украшалась или сиропом из воды и сахара, или соусом из сметаны и сахара. Что касается изюма, то в детсадах и школах его добавляли редко, а вот для объемов обязательно нужна была манка.

Автор рецепта valeriya_my_blog советует брать мелкозернистый творог, если такого нет, то довести его до нужной консистенции в блендере.

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Запеканка как в детском саду

Ингредиенты:

Творог 5% – 550 г

Молоко – 100 г

Сахар, манная крупа – по 50 г

Яйца – 3 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Сливочное масло

Как приготовить: