Запіканка як у дитячому садку – приготувати просто, відірватися неможливо

Зазвичай її давали на полудень або перед вечерею. Сирна запіканка з глянсовою і м'якою скоринкою чергувалася із соковитими молочними коржиками.

Готували запіканку в дитячих садках практично завжди, оскільки вважалася стравою корисною та дієтичною.

Запіканка як у дитячому садку / Фото: instagram.com/valeriya_my_blog

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Ціль – привчити дітей до сиру або ввести його в раціон.

Прикрашалася або сиропом з води та цукру, або соусом зі сметани та цукру. Щодо родзинок, то в дитсадках та школах їх додавали зрідка, а от для об'ємів обов'язково потрібна була манка.

Авторка рецепта valeriya_my_blog радить брати дрібнозернистий сир, якщо такого немає, то довести його до потрібної консистенції в блендері.

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Запіканка як у дитячому садку

Інгредієнти:

Сир 5% – 550 г

Молоко – 100 г

Цукор, манна крупа – по 50 г

Яйця – 3 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Сіль – щіпка

Вершкове масло

Як приготувати: