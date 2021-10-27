Запеканка с мясом, блины и тягучее печенье с шоколадом – для этого всего нужна тыква

Тыква – это не только идеальный ингредиент для всевозможных согревающих супов, это еще много чего вкусного и оригинального.

Для запеканки нужны будут мясо курицы, тыква и картофель, автор рецепта – recipes_from_gt – предлагает взять 100 мл для заливки.

Разные рецепты с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

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В блинах с тыквой от anyutkakovalchuk есть сыр, обязательно подавайте их со сметаной. А печенье с шоколадом и орехами от mild_n не оставит равнодушными никого.

Если у вас пюре из вареной тыквы, его нужно проварить 5-7 минут, чтобы выпарить лишнюю жидкость. Для пюре из печеной тыквы это не нужно.

Запеканка с тыквой и мясом

Запеканка с тыквой и мясом / Фото: instagram.com/recipes_from_gt/

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Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Мясо – 300 г

Картофель – 5-6 шт.

Лук, морковь , чеснок – по вкусу

Пиво – 100 мл

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 100 мл

Сыр твердый для посыпки

Соль, перец, специи

Как приготовить:

Нарезать крупно курицу и тыкву. Картофель нарезать мельче. Смазать форму для запекания растительным маслом, добавить специи. Выложить мясо, тыкву и картофель. Для заливки смешать яйцо и молоко с небольшим количеством специй. Нарезать мелко лук и морковь. Обжарить на растительном масле. Добавить измельченный зубчик чеснока и специи. Влить пиво и готовить до его испарения. Полить овощи с мясом, накрыть фольгой и выпекать 40-45 минут при 180 градусах. Снять фольгу, посыпать твертым сыром и готовить еще 20 минут.

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Блины с тыквой

Блины с тыквой / Фото: instagram.com/anyutkakovalchuk

Ингредиенты:

Тыква – 300 г

Кефир – 150 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 150 г

Перец, разрыхлитель – по 1 ч. л

Твердый сыр – 150 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

Тыкву натереть на крупную терку, добавить кефир, яйца, хорошо все перемешать, посолить, поперчить. Просеять муку с разрыхлителем и снова хорошо все перемешать. Сыр натереть на крупную терку и добавить в тесто. Затем влить растительное масло и перемешать все до однородности. По желанию можно добавить 1-2 зубчика чеснока и измельченную зелень. Обжаривать блины на сливочном масле под крышкой по несколько минут с обеих сторон до румяной корочки.

Тягучее печенье с шоколадом и орехами

Тягучее печенье с шоколадом / Фото: www.instagram.com/mild_n

Ингредиенты на 12 штук:

Коричневый сахар, сливочное масло – по 100 г

Мука – 190 г

Кукурузный крахмал – 10 г

Разрыхлитель, сода – по 2/3 ч. л.

Соль, корица, молотый сухой имбирь – по 1/4 ч .л.

Тыквенное пюре, сахар – по 50 г

Желток

Грецкие орехи, горький шоколад – по 50 г

Как приготовить: