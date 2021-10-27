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Запеканка с мясом, блины и тягучее печенье с шоколадом – для этого всего нужна тыква

Ирина Маслова
27 октября, 15:03
Для запеканки понадобится мясо курицы и картофель. Особый ингредиент – немного пива для заливки. Кроме шоколада, в тягучем печенье есть орехи, их выбирайте по своему вкусу

Тыква – это не только идеальный ингредиент для всевозможных согревающих супов, это еще много чего вкусного и оригинального.

Для запеканки нужны будут мясо курицы, тыква и картофель, автор рецепта – recipes_from_gt – предлагает взять 100 мл для заливки.

Разные рецепты с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

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В блинах с тыквой от anyutkakovalchuk есть сыр, обязательно подавайте их со сметаной. А печенье с шоколадом и орехами от mild_n не оставит равнодушными никого.

Если у вас пюре из вареной тыквы, его нужно проварить 5-7 минут, чтобы выпарить лишнюю жидкость. Для пюре из печеной тыквы это не нужно.

Запеканка с тыквой и мясом

Запеканка с тыквой и мясом / Фото: instagram.com/recipes_from_gt/

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Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Мясо – 300 г
  • Картофель – 5-6 шт.
  • Лук, морковь , чеснок – по вкусу
  • Пиво – 100 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Сыр твердый для посыпки
  • Соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Нарезать крупно курицу и тыкву. Картофель нарезать мельче.
  2. Смазать форму для запекания растительным маслом, добавить специи. Выложить мясо, тыкву и картофель.
  3. Для заливки смешать яйцо и молоко с небольшим количеством специй.
  4. Нарезать мелко лук и морковь. Обжарить на растительном масле. Добавить измельченный зубчик чеснока и специи. Влить пиво и готовить до его испарения.
  5. Полить овощи с мясом, накрыть фольгой и выпекать 40-45 минут при 180 градусах. Снять фольгу, посыпать твертым сыром и готовить еще 20 минут.

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Блины с тыквой

Блины с тыквой / Фото: instagram.com/anyutkakovalchuk

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Кефир – 150 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 150 г
  • Перец, разрыхлитель – по 1 ч. л
  • Твердый сыр – 150 г
  • Растительное масло – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Тыкву натереть на крупную терку, добавить кефир, яйца, хорошо все перемешать, посолить, поперчить.
  2. Просеять муку с разрыхлителем и снова хорошо все перемешать.
  3. Сыр натереть на крупную терку и добавить в тесто. Затем влить растительное масло и перемешать все до однородности.
  4. По желанию можно добавить 1-2 зубчика чеснока и измельченную зелень.
  5. Обжаривать блины на сливочном масле под крышкой по несколько минут с обеих сторон до румяной корочки.

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Тягучее печенье с шоколадом и орехами

Тягучее печенье с шоколадом / Фото: www.instagram.com/mild_n

Ингредиенты на 12 штук:

  • Коричневый сахар, сливочное масло – по 100 г
  • Мука – 190 г
  • Кукурузный крахмал – 10 г
  • Разрыхлитель, сода – по 2/3 ч. л.
  • Соль, корица, молотый сухой имбирь – по 1/4 ч .л.
  • Тыквенное пюре, сахар – по 50 г
  • Желток
  • Грецкие орехи, горький шоколад – по 50 г

Как приготовить:

  1. Растопить сливочное масло и дать ему постоять 5 минут.
  2. Смешать все виды сахара. Влить теплое масло, добавить тыквенное пюре, желток и специи. Перемешать.
  3. Постепенно добавить просеянную с крахмалом, разрыхлителем и содой муку и замесить тесто. Добавить нарубленный шоколад и орехи. Перемешать.
  4. Сформировать шарики и уложить на застеленный противень на расстоянии.
  5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 10 минут с конвекцией. Дать постоять 5-7 минут.

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