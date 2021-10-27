Запіканка з м'ясом, млинці та тягуче печиво з шоколадом – для цього всього потрібен гарбуз

Гарбуз – це не тільки ідеальний інгредієнт для всіляких зігрівальних супів, це ще багато чого смачного та оригінального.
Для запіканки потрібні будуть м'ясо курки, гарбуз та картопля, авторка рецепту – recipes_from_gt – пропонує взяти 100 мл пива для заливки.
Різні рецепти з гарбузом / Фото: Колаж: Сьогодні
У млинцях з гарбузом від anyutkakovalchuk є твердий сир, обов'язково подавайте їх зі сметаною. А печиво із шоколадом та горіхами від mild_n не залишить байдужими нікого.
Якщо у вас пюре із вареного гарбуза, його потрібно проварити 5-7 хвилин, щоб випарувати зайву рідину. Для пюре з печеного гарбуза цього не потрібно.
Запіканка з гарбузом та м'ясом
Запіканка з гарбузом та м'ясом / Фото: instagram.com/recipes_from_gt/
Інгредієнти:
- Гарбуз – 300 г
- М'ясо – 300 г
- Картопля – 5-6 шт.
- Цибуля, морква, часник – за смаком
- Пиво – 100 мл
- Яйце – 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Сир твердий для посипання
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Нарізати курку і гарбуз. Картоплю нарізати дрібніше.
- Змастити форму для запікання олією, додати спеції. Викласти м'ясо, гарбуз та картоплю.
- Для заливки змішати яйце та молоко з невеликою кількістю спецій.
- Нарізати дрібно цибулю та моркву. Обсмажити на олії. Додати подрібнений зубчик часнику та спеції. Влити пиво та готувати до його випаровування.
- Полити овочі з м'ясом, накрити фольгою та випікати 40-45 хвилин за 180 градусів. Зняти фольгу, посипати твердим сиром та готувати ще 20 хвилин.
Млинці з гарбузом
Млинці з гарбузом / Фото: instagram.com/anyutkakovalchuk
Інгредієнти:
- Гарбуз – 300 г
- Кефір – 150 мл
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 150 г
- Перець, розпушувач – по 1 ч. л
- Твердий сир – 150 г
- Олія – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Гарбуз натерти на велику тертку, додати кефір, яйця, добре все перемішати, посолити, поперчити.
- Просіяти борошно з розпушувачем і знову добре перемішати.
- Сир натерти на велику тертку і додати в тісто. Потім влити олію і перемішати все до однорідності.
- За бажанням можна додати 1-2 зубчики часнику та подрібнену зелень.
- Обсмажувати млинці на вершковому маслі під кришкою по кілька хвилин до рум'яної скоринки.
Тягуче печиво з шоколадом та горіхами
Тягуче печиво з шоколадом / Фото: www.instagram.com/mild_n
Інгредієнти на 12 штук:
- Коричневий цукор, вершкове масло – по 100 г
- Борошно – 190 г
- Кукурудзяний крохмаль – 10 г
- Розпушувач, сода – по 2/3 ч. л.
- Сіль, кориця, мелений сухий імбир – по 1/4 ч.л.
- Гарбузове пюре, цукор – по 50 г
- Жовток
- Волоські горіхи, гіркий шоколад – по 50 г
Як приготувати:
- Розтопити вершкове масло й дати йому постояти 5 хвилин.
- Змішати усі види цукру. Влити тепле масло, додати гарбузове пюре, жовток та спеції. Перемішати.
- Поступово додати просіяне з крохмалем, розпушувачем і содою борошно і замісити тісто. Додати нарізаний шоколад та горіхи. Перемішати.
- Сформувати кульки і укласти на застелене деко на відстані.
- Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин з конвекцією. Дати постояти 5-7 хвилин.