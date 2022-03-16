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Завтрак за 10 минут – нужны батон, яйца и немного сыра или творога

Ирина Маслова
16 марта, 07:04
Батон не обязательно свежий, можно утилизировать зачерствелый хлеб. Он, нарезанный, зальется яйцами с йогуртом и запечется в духовке

Этот тот случай, когда есть слегка зачерствелый хлеб, который легко превратить или в быструю шарлотку, или в этот супербыстрый завтрак.

Хлеб нарезается, укладывается в форму для запекания, заливается яйцами. Сверху можно положить немного тертого твердого сыра или творога.

Завтрак за 10 минут из батона, яиц и сыра / Фото: Schnelles Rezept

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Рецепт с канала Schnelles Rezept.

Завтрак за 10 минут из батона, яиц и сыра

Ингредиенты:

  • батон;
  • 5 яиц;
  • 200 г йогурта или сметаны;
  • соль, перец, паприка;
  • 100 г сыра или творога.

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Как приготовить:

  1. Форму смазать сливочным маслом. Нарезать батон ломтиками толщиной 1-2 см.
  2. Яйца взбить с йогуртом, добавить соль, перец, паприку. Залить хлеб.
  3. Сверху выложить тертый сыр, запекать 10 минут при 180 градусах.