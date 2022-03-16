Завтрак за 10 минут – нужны батон, яйца и немного сыра или творога

Этот тот случай, когда есть слегка зачерствелый хлеб, который легко превратить или в быструю шарлотку, или в этот супербыстрый завтрак.
Хлеб нарезается, укладывается в форму для запекания, заливается яйцами. Сверху можно положить немного тертого твердого сыра или творога.
Завтрак за 10 минут из батона, яиц и сыра / Фото: Schnelles Rezept
Рецепт с канала Schnelles Rezept.
Завтрак за 10 минут из батона, яиц и сыра
Ингредиенты:
- батон;
- 5 яиц;
- 200 г йогурта или сметаны;
- соль, перец, паприка;
- 100 г сыра или творога.
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Как приготовить:
- Форму смазать сливочным маслом. Нарезать батон ломтиками толщиной 1-2 см.
- Яйца взбить с йогуртом, добавить соль, перец, паприку. Залить хлеб.
- Сверху выложить тертый сыр, запекать 10 минут при 180 градусах.