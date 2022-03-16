Завтрак за 10 минут – нужны батон, яйца и немного сыра или творога

Этот тот случай, когда есть слегка зачерствелый хлеб, который легко превратить или в быструю шарлотку, или в этот супербыстрый завтрак.

Хлеб нарезается, укладывается в форму для запекания, заливается яйцами. Сверху можно положить немного тертого твердого сыра или творога.

Завтрак за 10 минут из батона, яиц и сыра / Фото: Schnelles Rezept

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Рецепт с канала Schnelles Rezept.

Завтрак за 10 минут из батона, яиц и сыра

Ингредиенты:

батон;

5 яиц;

200 г йогурта или сметаны;

соль, перец, паприка;

100 г сыра или творога.

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Как приготовить: