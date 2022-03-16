Сніданок за 10 хвилин – потрібні батон, яйця та трохи твердого сиру або кисломолочного

Цей той випадок, коли є трохи зачерствілий хліб, який легко перетворити або на швидку шарлотку, або на цей супершвидкий сніданок.

Хліб нарізається, укладається в форму для запікання, заливається яйцями. Зверху можна покласти трохи тертого сиру або кисломолочного.

Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру / Фото: Schnelles Rezept

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Рецепт з каналу Schnelles Rezept.

Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру

Інгредієнти:

батон;

5 яєць;

200 г йогурту або сметани;

сіль, перець, паприка;

100 г сиру.

Як зробити ліниві вареники ще швидше, ніж ми звикли, дізнаєтесь тут.

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Як приготувати: