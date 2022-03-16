Сніданок за 10 хвилин – потрібні батон, яйця та трохи твердого сиру або кисломолочного

Цей той випадок, коли є трохи зачерствілий хліб, який легко перетворити або на швидку шарлотку, або на цей супершвидкий сніданок.
Хліб нарізається, укладається в форму для запікання, заливається яйцями. Зверху можна покласти трохи тертого сиру або кисломолочного.
Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру / Фото: Schnelles Rezept
Рецепт з каналу Schnelles Rezept.
Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру
Інгредієнти:
- батон;
- 5 яєць;
- 200 г йогурту або сметани;
- сіль, перець, паприка;
- 100 г сиру.
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Як приготувати:
- Форму змастити вершковим маслом. Нарізати батон скибочками завтовшки 1-2 см.
- Яйця збити з йогуртом, додати сіль, перець, паприку. Залити хліб.
- Зверху викласти тертий сир, запікати 10 хвилин за 180 градусів.