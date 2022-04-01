Жареная брюссельская капуста – рецепт для отличного обеда или ужина

Брюссельская капуста – это не только вкусно, она очень мило выглядит в тарелке. Обязательно попробуйте сделать ее с фрикадельками в йогуртовом соусе – это дело запекается.
Для этой брюссельской капусты духовка не нужна, все готовится в одной сковороде.
Жареная брюссельская капуста с фасолью и ветчиной / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova
Капуста и стручковая фасоль предварительно отвариваются, потом обжариваются с ветчиной.
Блюдо можно сделать диетическим или постным, не добавляя ветчину и сыр.
Немного изменили рецепт украинского фудблогера by.olhabohatyrova, заменив соус терияки соевым, а пармезан – любым другим твердым сыром.
Брюссельская капуста с ветчиной
Брюссельская капуста с ветчиной / Фото: instagram.com/by.olhabohatyrova
Ингредиенты:
- 350 г брюссельской капусты;
- 150 г стручковой фасоли;
- 250 г ветчины;
- соль, смесь перцев, красный перец – по вкусу;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- 20-30 г сыра.
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Как приготовить:
- Капусту и фасоль отварить в соленой воде до 5 минут.
- Разогреть сковороду и обжарить нарезанную ветчину несколько минут.
- Добавить капусту, поперчить, влить соус.
- Готовить 3-5 минут, положить фасоль, поперчить и готовить еще 7 минут.
- Посолить, поперчить, теплое блюдо присыпать сыром.