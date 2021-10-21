Жареный "мозг" тыквы на Хэллоуин – пожалуй, самый оригинальный рецепт закуски к празднику

Для начала нужно подготовить и вырезать хэллоуинскую тыкву, ведь нам нужно место, чтобы поместить туда "мозги". Сайт о правильном питании Dana Monsees предлагает приготовить эту закуску из цветной капусты. Головку нужно будет разрезать пополам, стараясь, чтобы капуста не рассыпалась.

Когда вы запечете капусту и будете оформлять "мозг" уже на тыкву, не нужно ее утрамбовывать. Все равно она окажется на тарелке вместе с томатным соусом или кетчупом.

"Мозг" тыквы - рецепт на Хэллоуин / Фото: cleanketolifestyle.com

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Что касается подачи, то здесь можно фантазировать – приготовить разные соусы с сыром и подавать "мозг" вместе с ними.

Жареный "мозг" тыквы

Ингредиенты:

по 1 шт. средняя тыква, головка цветной капусты;

3 ст. л. оливкового масла;

половина лимона, сок;

1 ч. л. соли;

300 мл куриного бульона;

специи – по вкусу;

томатный соус или кетчуп для подачи.

Как приготовить:

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