Смажений "мозок" гарбуза на Геловін – мабуть, найоригінальніший рецепт закуски до свята

Для початку потрібно підготувати і вирізати геловінський гарбуз, адже нам потрібно місце, щоби помістити туди "мізки". Сайт про правильне харчування Dana Monsees пропонує приготувати цю закуску з цвітної капусти. Голівку потрібно буде розрізати навпіл, намагаючись, щоб капуста не розсипалася.

Коли ви запечете капусту і оформлюватимете "мозок" уже на гарбуз, не треба її утрамбовувати. Усе одно вона опиниться на тарілці разом з томатним соусом або кетчупом.

"Мозок" гарбуза - рецепт на Геловін / Фото: cleanketolifestyle.com

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Щодо подачі, то тут можна фантазувати – приготувати різні соуси із сиром і подавати "мозок" разом з ними.

Смажений "мозок" гарбуза

Інгредієнти:

по 1 шт. середній гарбуз, головка цвітної капусти;

3 ст. л. оливкової олії;

половина лимона, сік;

1 ч. л. солі;

300 мл курячого бульйону;

спеції – за смаком;

томатний соус або кетчуп для подачі.

Як приготувати:

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