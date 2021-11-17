"Живое" варенье из фейхоа – как быстро приготовить эту витаминную бомбу

Оказывается, фейхоа – достаточно универсальный фрукт. С ним можно приготовить классный салат, что уж говорить о варенье.

Обычно делают так: берут фейхоа и сахар в пропорции 1:1. Но лучше, если фруктов будет все-таки больше.

Варенье из фейхоа / Фото: instagram.com/tan_chik_love

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Автор рецепта tan_chik_love не добавляла измельченные апельсины и грецкие орехи. По желанию это все можно использовать.

Варенье из фейхоа

Ингредиенты:

1300 г фейхоа;

1 кг сахара.

Как приготовить:

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