"Живе" варення з фейхоа – як швидко приготувати цю вітамінну бомбу

Виявляється, фейхоа – доволі універсальний фрукт. З ним можна приготувати класний салат, що вже казати про варення.
Зазвичай роблять так: беруть фейхоа та цукор у пропорції 1:1. Але краще, якщо фруктів буде все-таки більше.
Варення з фейхоа / Фото: instagram.com/tan_chik_love
Авторка рецепта tan_chik_love не додавала подрібнених апельсинів та волоських горіхів. За бажанням це все можна використовувати.
Варення з фейхоа
Інгредієнти:
- 1300 г фейхоа;
- 1 кг цукру.
Як приготувати:
- Фейхоа помити, зрізати хвостики і разом зі шкіркою перемолоти в комбайні, блендері або м'ясорубці.
- Додати цукор, перемішати і залишити в теплі на 3 години. За цей час треба кілька разів перемішати.
- Розлити по стерильних банках та прибрати в холодильник.