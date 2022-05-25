Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Знаменитый сахарный пирог со вкусом сливочного крема – очень простой рецепт

Ирина Маслова
25 мая, 09:03
Но это не значит, что если сахарный, то очень сладкий. Совсем немного его нужно в тесто и для соуса – он заливает тесто перед выпеканием, полностью пропитывая пирог

Любой, даже самый простой пирог, может удивить своим обаянием. Это касается яблочного из Ирландии со штрейзелем, этим, собственно, и знаменит французский сахарный пирог.

Он очень пышный, нужны дрожжи и расстойка теста – после замеса и перед выпеканием.

Рецепт французского сахарного пирога

Реклама

Когда духовка будет разогрета, сделайте отверстия в пироге и залейте в них соус на основе сливок, сахара и сливочного масла.

Рецепт увидели на канале Очень Вкусно!.

Французский сахарный пирог

Французский сахарный пирог / Фото: Очень Вкусно!

Реклама

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • дрожжи сухие – 2 ч. л. или 25 г свежих;
  • яйцо – 2 шт.;
  • масло сливочное – 120 г;
  • ванилин – полпакетика;
  • щепотка соли;
  • мука – 470 г (+ -).

Для соуса:

  • сахар – 120 г;
  • масло сливочное – 50 г;
  • ванилин – полпакетика;
  • сливки 20% – 120 мл.

Как приготовить:

Реклама
  1. Соединить теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставить на 5-10 минут.
  2. Добавить яйца, сахар, теплое сливочное масло, ванилин и просеянную муку. Замесить тесто. Оставить отдохнуть на 50 минут.
  3. Для соуса соединить масло, сахар и ванилин. Тщательно перетереть.
  4. Выложить в застеленную и смазанную маслом форму и оставить еще на 25 минут. Сделать углубления и распределить соус.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Каким красивым получается сахарный пирог, можно посмотреть в видео.

Обязательно стоит попробовать максимально простой пирог "5 ложек", он замешивается на кефире.