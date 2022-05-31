3 інгредієнти та 15 хвилин на приготування – швидкий рецепт домашніх цукерок

Домашні цукерки виграють одразу за декількома пунктами: ви знаєте, з чого вони, й розумієте, що це економія бюджету.

Спробуйте цукерки на основі сухого молока в кокосовій стружці, ми про них докладно розповідали.

Швидкі домашні цукерки

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Для цих, бананових, потрібне пісочне печиво, найпростіше. З якого шоколаду буде глазур – ваш вибір. На каналі My Kitchen він темний.

Домашні цукерки з бананів та печива

Домашні цукерки з бананів та печива

Інгредієнти:

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печиво – 300 г;

молочний шоколад – 200 г;

банани – 2-3 шт.

Як приготувати:

Печиво подрібнити на крихту. Додати нарізаний банан і перемішати. Сформувати кульки та викласти на пергамент. Шоколад розтопити на водяній бані, занурити цукерки в шоколад і викласти на пергамент. Відправити в холодильник до застигання шоколаду.

Якими симпатичними виходять ці цукерки – дивіться нижче.

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