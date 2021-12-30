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Цукерки "Планета" – як їх робили радянські господині та чому вони були смачніші за магазинні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
30 грудня, 10:31
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Тому що вдома робили цей десерт з дитячої молочної суміші, рідше – із сухого молока. Використовували масло, а не маргарин. Ну і прикраса цукерок, це була велика кількість подрібнених вафель
Цукерки "Планета"
Цукерки "Планета" / Фото: instagram.com/alexiaageeva/

Майстерності наших мам у плані відтворення солодощів, що пропонувалися у магазинах, можна позаздрити.

Немає можливості купити дорогі трюфелі – їх можна зробити вдома. Правда, у вигляді печива, але з рясним посипанням з какао.

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Хочеться почастувати цукерками "Планета" – це ще простіше. Тіста замішувати не потрібно, а просто з'єднати інгредієнти. Їх, до речі, добирали інтуїтивно.

І ця інтуїтивність виливалася у дуже смачний домашній десерт. Для "Планет" використовувалась дитяча молочна суміш. Дехто пам'ятає, що їв її просто так, ложками.

Суміш змішували зі згущеним молоком, вершковим маслом, а не маргарином, як часто було з покупними цукерками, і прикрашали щедро какао або вафельною крихтою.

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Рецепт взято зі сторінки alexiaageeva.

Цукерка "Планета"

Інгредієнти:

  • 125 г згущеного молока;
  • 4 ч. л. какао;
  • 160 г вершкового масла;
  • 300 г сухого молока або дитячої молочної суміші;
  • вафлі або мигдальне борошно – для прикраси.

Як приготувати:

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  1. Вершкове масло злегка розтопити і ретельно змішати із сухим молоком і какао. Сформувати кульки.
  2. Вафлі подрібнити та обваляти в крихті цукерки. Тримати у холодильнику до подачі.

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Ірина Маслова
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