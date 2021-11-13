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СЬОГОДНІ Їжа

З малиною та білим шоколадом, зі смородиною та курагою – рецепти домашніх цукерок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 листопада, 17:10
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Для малинових цукерок треба пюре з цієї ягоди та білий шоколад. Він потрібен у цукерки та для глазурування. Для смородинових знадобиться курага та кокосова стружка
Рецепти домашніх цукерок
Рецепти домашніх цукерок / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай домашні цукерки – це різні сухофрукти, горіхи, какао. Але вони можуть бути ще й ягідними. Чудово, коли є заморожена смородина або малина.

Для малинових цукерок від zel_cakes візьміть трохи білого шоколаду, він потрібен для глазурування, для кокосово-смородинових цукерок за рецептом vegfoodrus потрібна заморожена ягода та курага.

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Цукерки з малиновим пюре

Інгредієнти на 8 штук:

  • Малинове пюре – 50 г
  • Глюкозний сироп – 15 г
  • Лимонний сік – 5 г
  • Шоколад білий – 110 г
  • Какао-масло, можна замінити вершковим маслом – 15 г
  • Олія вершкове – 12 г
  • Шоколад білий для глазурування – 80 г
  • Сублімована малина, цукрова – для посипання

Як приготувати:

  1. Поєднати пюре, глюкозний сироп, лимонний сік, довести до кипіння.
  2. Поєднати із шоколадом, какао-маслом, ввести вершкове масло, пробити блендером. Сформувати цукерки.
  3. Коли маса достатньо застигне, розтопити білий шоколад для глазурування на водяній бані та полити цукерки. Прикрасити цукровою пудрою, змішаною із сублімованою пудрою малини.

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Кокосово-смородинові цукерки

Інгредієнти:

  • Чорна смородина заморожена – 100 г
  • Кокосове борошно – 25 г
  • Кокосова стружка, курага – по 40 г
  • Мед – 30 г

Як приготувати:

  1. Змішати всі інгредієнти в блендері, сформувати кульки, обваляти в кокосовій стружці.
  2. Відправити у холодильник на 1 годину.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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