З малиною та білим шоколадом, зі смородиною та курагою – рецепти домашніх цукерок

Для малинових цукерок треба пюре з цієї ягоди та білий шоколад. Він потрібен у цукерки та для глазурування. Для смородинових знадобиться курага та кокосова стружка

Рецепти домашніх цукерок / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай домашні цукерки – це різні сухофрукти, горіхи, какао. Але вони можуть бути ще й ягідними. Чудово, коли є заморожена смородина або малина.

Для малинових цукерок від zel_cakes візьміть трохи білого шоколаду, він потрібен для глазурування, для кокосово-смородинових цукерок за рецептом vegfoodrus потрібна заморожена ягода та курага.

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Цукерки з малиновим пюре

Інгредієнти на 8 штук:

Малинове пюре – 50 г

Глюкозний сироп – 15 г

Лимонний сік – 5 г

Шоколад білий – 110 г

Какао-масло, можна замінити вершковим маслом – 15 г

Олія вершкове – 12 г

Шоколад білий для глазурування – 80 г

Сублімована малина, цукрова – для посипання

Як приготувати:

Поєднати пюре, глюкозний сироп, лимонний сік, довести до кипіння. Поєднати із шоколадом, какао-маслом, ввести вершкове масло, пробити блендером. Сформувати цукерки. Коли маса достатньо застигне, розтопити білий шоколад для глазурування на водяній бані та полити цукерки. Прикрасити цукровою пудрою, змішаною із сублімованою пудрою малини.

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Кокосово-смородинові цукерки

Інгредієнти:

Чорна смородина заморожена – 100 г

Кокосове борошно – 25 г

Кокосова стружка, курага – по 40 г

Мед – 30 г

Як приготувати: