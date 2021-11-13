З малиною та білим шоколадом, зі смородиною та курагою – рецепти домашніх цукерок

Зазвичай домашні цукерки – це різні сухофрукти, горіхи, какао. Але вони можуть бути ще й ягідними. Чудово, коли є заморожена смородина або малина.
Для малинових цукерок від zel_cakes візьміть трохи білого шоколаду, він потрібен для глазурування, для кокосово-смородинових цукерок за рецептом vegfoodrus потрібна заморожена ягода та курага.
Цукерки з малиновим пюре
Інгредієнти на 8 штук:
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- Малинове пюре – 50 г
- Глюкозний сироп – 15 г
- Лимонний сік – 5 г
- Шоколад білий – 110 г
- Какао-масло, можна замінити вершковим маслом – 15 г
- Олія вершкове – 12 г
- Шоколад білий для глазурування – 80 г
- Сублімована малина, цукрова – для посипання
Як приготувати:
- Поєднати пюре, глюкозний сироп, лимонний сік, довести до кипіння.
- Поєднати із шоколадом, какао-маслом, ввести вершкове масло, пробити блендером. Сформувати цукерки.
- Коли маса достатньо застигне, розтопити білий шоколад для глазурування на водяній бані та полити цукерки. Прикрасити цукровою пудрою, змішаною із сублімованою пудрою малини.
Кокосово-смородинові цукерки
Інгредієнти:
- Чорна смородина заморожена – 100 г
- Кокосове борошно – 25 г
- Кокосова стружка, курага – по 40 г
- Мед – 30 г
Як приготувати:
- Змішати всі інгредієнти в блендері, сформувати кульки, обваляти в кокосовій стружці.
- Відправити у холодильник на 1 годину.
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