Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

С малиной и белым шоколадом, со смородиной и курагой – рецепты домашних конфет

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 ноября, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для малиновых конфет нужно пюре из этой ягоды и белый шоколад. Он пойдет в конфеты и для глазуровки. Для смородиновых понадобится курага и кокосовая стружка
Рецепты домашних конфет
Рецепты домашних конфет / Фото: Коллаж: Сегодня

Обычно домашние конфеты – это разные сухофрукты, орехи, какао. Но они могут быть еще и ягодными. Отлично, когда есть замороженная смородина или малина.

Для малиновых конфет от zel_cakes возьмите немного белого шоколада, он нужен для глазуровки, для кокосово-смородиновых конфет по рецепту vegfoodrus нужна замороженная ягода и курага.

Реклама

Конфеты с малиновым пюре

Ингредиенты на 8 штук:

  • Малиновое пюре – 50 г
  • Глюкозный сироп – 15 г
  • Лимонный сок – 5 г
  • Шоколад белый – 110 г
  • Какао-масло, можно заменить сливочным маслом – 15 г
  • Масло сливочное – 12 г
  • Шоколад белый для глазировки – 80 г
  • Сублимированная малина, сахарная – для посыпки

Как приготовить:

  1. Соединить пюре, глюкозный сироп, лимонный сок, довести до кипения.
  2. Соединить с шоколадом, какао-маслом, ввести сливочное масло, пробить блендером. Сформировать конфеты.
  3. Когда масса достаточно застынет, растопить белый шоколад для глазировки на водяной бане и полить конфеты. Украсить сахарной пудрой, смешанной с пудрой сублимированной малины.

Читайте также:

Реклама

Кокосово-смородиновые конфеты

Ингредиенты:

  • Черная смородина замороженная – 100 г
  • Кокосовая мука – 25 г
  • Кокосовая стружка, курага – по 40 г
  • Мед – 30 г

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты в блендере, сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке.
  2. Отправить в холодильник на 1 час.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять