3 ингредиента и 15 минут на приготовление – быстрый рецепт домашних конфет

Домашние конфеты выигрывают сразу по нескольким пунктам: вы знаете, из чего они, и вы понимаете, что это экономия бюджета.

Попробуйте конфеты на основе сухого молока в кокосовой стружке, мы о них подробно рассказывали.

Быстрые домашние конфеты / Фото: Инстаграм

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Для этих, банановых, нужно песочное печенье, самое простое. Из какого шоколада будет глазурь – ваш выбор. На канале My Kitchen он темный.

Домашние конфеты из бананов и печенья

Домашние конфеты из бананов и печенья

Ингредиенты:

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печенье – 300 г;

молочный шоколад – 200 г;

бананы – 2-3 шт.

Как приготовить:

Печенье измельчить в крошку. Добавить нарезанный банан и перемешать. Сформировать шарики и выложить на пергамент. Шоколад растопить на водяной бане, окунуть конфеты в шоколад и снова выложить на пергамент. Отправить в холодильник до застывания шоколада.

Какими симпатичными получаются эти конфеты – смотрите ниже.

Рецепт конфет "Планета" из детства читайте здесь.