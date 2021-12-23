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3 напої на Новий рік – вони обов'язково поліпшать настрій

Ірина Маслова
23 грудня, 13:19
Це домашній бейліс, цитрусовий пунш – вони алкогольні. А мандариновий лимонад цілком підійде для дитячого святкового столу

Крім шампанського та правильних закусок до нього, варто урізноманітнити стіл іншими напоями.

Це не тільки дозволить трохи заощадити, а й приготувати те, що обов'язково сподобається всім.

Напої на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Домашній бейліс і пунш можна подавати наприкінці вечора, а от мандариновий лікер може стояти на столі впродовж усієї новорічної ночі.

Домашнього бейлісу від yuliapoppy вийде трохи більше 500 мл, в мандариновий лимонад авторка рецепта – vkusnyashka_pp – радить додавати цукор за смаком.

У пунш від where_kate_is, крім вина, потрібно трохи рому.

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Цитрусовий пунш

Цитрусовий пунш / Фото: instagram.com/where_kate_is

Інгредієнти:

  • Вино (червоне або біле) – 750 мл
  • Ром – 15-25 мл
  • Сік половини лимона
  • Сік двох апельсинів
  • Цукор – 50 г
  • Міцний чай – 350 мл
  • Цедра 1 апельсину
  • Паличка кориці – 1 шт.
  • Гвоздика – 3 шт.

Як приготувати:⠀

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  1. Усі інгредієнти, крім вина та рому, змішати у каструлі та довести до кипіння. Трохи остудити.
  2. Додати вино та ром. Нагріти, не доводячи до кипіння.

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Мандариновий лимонад

Мандариновий лимонад / Фото: instagram.com/vkusnyashka_pp

Інгредієнти:

  • Мандарини – 4-5 шт.
  • Гілочка м'яти
  • Мед – 2 ст. л.
  • Сік половинки лимона
  • Вода очищена – 0,7 л

Як приготувати:

  1. Мандарини очистити та нарізати часточками.
  2. Мандарини разом з листям м'яти подрібнити у блендері до стану каші. Викласти в каструлю та залити очищеною водою.
  3. Довести до кипіння і одразу вимкнути вогонь. Процідити і дати охолонути.
  4. Додати мед та сік лимона.

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Домашній бейліс

Домашній бейліс / Фото: іnstagram.com/yuliapoppy

Інгредієнти:

  • Вершки 20-35% – 125 г
  • Віскі ірландський – 150 мл
  • Згущене молоко – 200 мл
  • Ванільний цукор, какао, розчинна кава – по 1/2 ч. л.

Як приготувати:

  1. Вершки налити у сотейник, поставити на максимальний вогонь. Додати згущене молоко, какао і ванільний цукор. Розмішати до однорідності. Якщо є осад, процідити через вологу марлю. Заварити каву.
  2. Дати суміші охолонути до кімнатної температури, влити віскі. Збити.
  3. Додати каву, ще раз збовтати та відправити в холодильник на кілька днів.