3 напої на Новий рік – вони обов'язково поліпшать настрій

Крім шампанського та правильних закусок до нього, варто урізноманітнити стіл іншими напоями.
Це не тільки дозволить трохи заощадити, а й приготувати те, що обов'язково сподобається всім.
Напої на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Домашній бейліс і пунш можна подавати наприкінці вечора, а от мандариновий лікер може стояти на столі впродовж усієї новорічної ночі.
Домашнього бейлісу від yuliapoppy вийде трохи більше 500 мл, в мандариновий лимонад авторка рецепта – vkusnyashka_pp – радить додавати цукор за смаком.
У пунш від where_kate_is, крім вина, потрібно трохи рому.
Цитрусовий пунш
Цитрусовий пунш / Фото: instagram.com/where_kate_is
Інгредієнти:
- Вино (червоне або біле) – 750 мл
- Ром – 15-25 мл
- Сік половини лимона
- Сік двох апельсинів
- Цукор – 50 г
- Міцний чай – 350 мл
- Цедра 1 апельсину
- Паличка кориці – 1 шт.
- Гвоздика – 3 шт.
Як приготувати:⠀
- Усі інгредієнти, крім вина та рому, змішати у каструлі та довести до кипіння. Трохи остудити.
- Додати вино та ром. Нагріти, не доводячи до кипіння.
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Мандариновий лимонад
Мандариновий лимонад / Фото: instagram.com/vkusnyashka_pp
Інгредієнти:
- Мандарини – 4-5 шт.
- Гілочка м'яти
- Мед – 2 ст. л.
- Сік половинки лимона
- Вода очищена – 0,7 л
Як приготувати:
- Мандарини очистити та нарізати часточками.
- Мандарини разом з листям м'яти подрібнити у блендері до стану каші. Викласти в каструлю та залити очищеною водою.
- Довести до кипіння і одразу вимкнути вогонь. Процідити і дати охолонути.
- Додати мед та сік лимона.
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Домашній бейліс
Домашній бейліс / Фото: іnstagram.com/yuliapoppy
Інгредієнти:
- Вершки 20-35% – 125 г
- Віскі ірландський – 150 мл
- Згущене молоко – 200 мл
- Ванільний цукор, какао, розчинна кава – по 1/2 ч. л.
Як приготувати:
- Вершки налити у сотейник, поставити на максимальний вогонь. Додати згущене молоко, какао і ванільний цукор. Розмішати до однорідності. Якщо є осад, процідити через вологу марлю. Заварити каву.
- Дати суміші охолонути до кімнатної температури, влити віскі. Збити.
- Додати каву, ще раз збовтати та відправити в холодильник на кілька днів.