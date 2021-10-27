3 оригінальні салати із сиром, які потрібно приготувати до дня народження

Салати – це те, чиї рецепти активно шукають та діляться. Але найголовніше – це широке поле для експериментів. Експериментів не тільки із заправками, а й поєднаннями продуктів у них.

Якщо ви вже знаєте, які неповторні салати приготувати до дня народження, додайте до цього списку кілька з сиром.

Салати із сиром на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Автор салату з грушею та горгондзолою – mama_psycheyii – радить не обмежуватися лише цим сиром. Його можна замінити на будь-який інший, але з пліснявою.

Для салату "Бахор" від povarenok_as потрібна буде яловичина. Якщо її немає, сміливо замінюйте шинкою.

У салаті з баклажанами від olga_v_malich є вершковий сир. Баклажан потрібно буде обсмажити в паніровці.

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Салат з хрусткими баклажанами та вершковим сиром

Салат з хрусткими баклажанами та вершковим сиром / Фото: instagram.com/olga_v_malich/

Інгредієнти:

Олія – 20 мл

Чері – 3 шт.

Баклажан – 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Половина лимона

Мед, кетчуп – по 1 ст. л.

Кінза – 2 гілочки

Крохмаль – 30 г

Перець чилі (маленький) – 1 шт.

Дрібка кунжуту

Сіль, олія для обсмажування баклажанів

Як приготувати:

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Баклажан нарізати великими шматочками. Додати до нього кетчуп та перемішати. Додати кукурудзяний крохмаль і обваляти з усіх боків. Обсмажити в олії 2-3 хвилини до рум'яності, перекласти на паперові серветки. Для заправки вичавити сік половини лимона, додати мед, дрібно нарізати чилі, налити 20 мл олії та перемішати. Помідори чері розрізати на 4 часточки і перекласти в салатник. До помідорів перекласти баклажани, нарвати руками кінзу, полити заправкою та посолити. Перемішати та перекласти на порційну тарілку. Викласти чайною ложкою вершковий сир. Прикрасити кінзою та кунжутом.

Салат з грушею та горгондзолою

Салат з грушею та горгондзолою / Фото: іnstagram.com/mama_psycheyii/

Інгредієнти:

Груша – 3 шт.

Бекон – 500 г

Рукола – 1 упаковка або суміш для салату

Горгондзола – 50 г

Для заправки:

Цибулина – 1 маленька

Мед, гірчиця – по 1 ч. л.

Лимонний сік, сіль, перець, олія

Як приготувати:

Бекон обсмажити на сухій сковороді до рум'яного кольору, викласти на паперовий рушник. У сік від бекону додати|добавляти| нарізану на пластини грушу і обсмажити до м'якості. Для заправки цибулю нарізати дрібними кубиками, додати гірчицю, мед, лимонний сік, олію, сіль та перець. Довести до смаку спеціями. На плоску тарілку викласти салат, зверху додати бекон, потім грушу і заправити. Сир розрізати та посипати салат.

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Салат "Бахор"

Салат "Бахор" / Фото: instagram.com/povarenok_as/

Інгредієнти:

Яловичина (шинка) – 300 г

Помідор, огірок – по 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 1 зуб.

Твердий сир – 100 г

Яйця – 3 шт.

Зелень, сіль, перець – за смаком

Йогурт, сметана або майонез – за смаком

Як приготувати: