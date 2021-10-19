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3 рецепти каш з карамелізованою грушею до сніданку

Ірина Маслова
19 жовтня, 07:01
Це манна каша на сметані, вівсянка і рисова. Добавка – солодка груша, тому класти цукор у кашу потрібно мінімально. Для подачі знадобляться рідкий мед, кориця або улюблений сироп

Каші на сніданок бувають різними, їх можна не тільки варити або запарювати, їх можна запікати. Груша – одна з найкращих добавок до ранкової каші. Вона має бути щільною, адже вона підпаде під процес карамелізації на вершковому маслі. Цукру в цьому процесі потрібно зовсім небагато, краще брати для прикраси мед і корицю.

Манна каша з грушею

Манна каша з грушею / Фото: instagram.com/detki_doma111/?hl=ru

Рецепти різних каш з грушею / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

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Інгредієнти (на одну порцію):

  • Сметана 10% – 150 г
  • Крупа манна – 1 ст. л.
  • Груша – 1 шт.
  • Кориця, мед – для подачі

Як приготувати:

  1. Грушу очистити від шкірки та серцевини. Злегка відварити її до м'якості і нарізати кубиками.
  2. Сметану викласти в сотейник і довести до кипіння. Потроху всипати крупу, постійно помішуючи. Варити 5 хвилин. Можна подрібнити кашу з грушею в блендері, а можна викласти зверху шматочки.
  3. Прикрасити медом і корицею.

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Рисова каша з грушею

Рисова каша з грушею / Фото: instagram.com/smi_smi_yana/?hl=ru

Інгредієнти:

  • Рис, вода – по 150 мл
  • Молоко – 350 мл
  • Вершкове масло – 30 г
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль, ванілін – щіпка

Як приготувати:

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  1. Рис промити і відварити. Додати молоко, цукор (1 ст. л.), сіль і готувати 15 хвилин. Зняти з вогню.
  2. Нарізану і очищену грушу обсмажити на вершковому маслі з 1 ст. л. цукру впродовж 5 хвилин.
  3. Кашу розкласти по тарілках, зверху викласти грушу.

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Вівсянка з грушею

Вівсянка з грушею / Фото: instagram.com/portnova_yulia/

Інгредієнти:

  • Вода, молоко – по 150 мл
  • Вівсяні пластівці – 60 г
  • Груша – 1 шт.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Мед – за смаком
  • Кориця, цукор, сіль – щіпка

Як приготувати: ⠀

  1. Воду і молоко довести до кипіння. Всипати пластівці й варити близько 5 хвилин. Дати настоятися.
  2. Грушу нарізати великими кубиками. Обсмажити на вершковому маслі на сильному вогні. Прибрати з вогню, остудити і додати мед. Перемішати.
  3. На тарілку викласти кашу, зверху – груші. Прикрасити корицею.

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