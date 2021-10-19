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3 рецепта каш с карамелизированной грушей к завтраку

Ирина Маслова
19 октября, 07:01
Это манная каша на сметане, овсянка и рисовая. Добавка – сладкая груша, поэтому класть сахар в кашу нужно минимально. Для подачи понадобятся жидкий мед, корица или любимый сироп

Каши на завтрак бывают разными, их можно не только варить или запаривать, их можно запекать. Груша – одна из самых лучших добавок к утренней каше. Она должна быть плотной, ведь ей предстоит процесс карамелизации на сливочном масле. Сахара в этом процессе нужно совсем немного, лучше брать для украшения мед и корицу.

Манная каша с грушей

Манная каша с грушей / Фото: instagram.com/detki_doma111/?hl=ru

Рецепты разных каш с грушей / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

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Ингредиенты (на одну порцию):

  • Сметана 10% – 150 г
  • Крупа манная – 1 ст. л.
  • Груша – 1 шт.
  • Корица, мед – для подачи

Как приготовить:

  1. Грушу очистить от кожуры и сердцевины. Слегка отварить ее до мягкости и нарезать кубиками.
  2. Сметану выложить в сотейник и довести до кипения. Понемногу всыпать крупу, постоянно помешивая. Варить 5 минут. Можно измельчить кашу с грушей в блендере, а можно выложить сверху кусочки.
  3. Украсить медом и корицей.

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Рисовая каша с грушей

Рисовая каша с грушей / Фото: instagram.com/smi_smi_yana/?hl=ru

Ингредиенты:

  • Рис, вода – по 150 мл
  • Молоко – 350 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль, ванилин – щепотка

Как приготовить:

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  1. Рис промыть и отварить. Добавить молоко, сахар (1 ст. л.), соль и готовить 15 минут. Снять с огня.
  2. Нарезанную и очищенную грушу обжарить на сливочном масле с 1 ст. л. сахара в течение 5 минут.
  3. Кашу разложить по тарелкам, сверху выложить грушу.

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Овсянка с грушей

Овсянка с грушей / Фото: instagram.com/portnova_yulia/

Ингредиенты:

  • Вода, молоко – по 150 мл
  • Овсяные хлопья – 60 г
  • Груша – 1 шт.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Мед – по вкусу
  • Корица, сахар, соль – щепотка

Как приготовить:⠀

  1. Воду и молоко довести до кипения. Всыпать хлопья и варить около 5 минут. Дать настояться.
  2. Грушу нарезать крупными кубиками. Обжарить на сливочном масле на сильном огне. Убрать с огня, остудить и добавить мед. Перемешать.
  3. На тарелку выложить кашу, сверху – груши. Украсить корицей.

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