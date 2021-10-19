3 рецепта каш с карамелизированной грушей к завтраку

Каши на завтрак бывают разными, их можно не только варить или запаривать, их можно запекать. Груша – одна из самых лучших добавок к утренней каше. Она должна быть плотной, ведь ей предстоит процесс карамелизации на сливочном масле. Сахара в этом процессе нужно совсем немного, лучше брать для украшения мед и корицу.
Манная каша с грушей
Манная каша с грушей / Фото: instagram.com/detki_doma111/?hl=ru
Рецепты разных каш с грушей / Фото: instagram.com/tavolartegusto/
Ингредиенты (на одну порцию):
- Сметана 10% – 150 г
- Крупа манная – 1 ст. л.
- Груша – 1 шт.
- Корица, мед – для подачи
Как приготовить:
- Грушу очистить от кожуры и сердцевины. Слегка отварить ее до мягкости и нарезать кубиками.
- Сметану выложить в сотейник и довести до кипения. Понемногу всыпать крупу, постоянно помешивая. Варить 5 минут. Можно измельчить кашу с грушей в блендере, а можно выложить сверху кусочки.
- Украсить медом и корицей.
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Рисовая каша с грушей
Рисовая каша с грушей / Фото: instagram.com/smi_smi_yana/?hl=ru
Ингредиенты:
- Рис, вода – по 150 мл
- Молоко – 350 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль, ванилин – щепотка
Как приготовить:
- Рис промыть и отварить. Добавить молоко, сахар (1 ст. л.), соль и готовить 15 минут. Снять с огня.
- Нарезанную и очищенную грушу обжарить на сливочном масле с 1 ст. л. сахара в течение 5 минут.
- Кашу разложить по тарелкам, сверху выложить грушу.
Овсянка с грушей
Овсянка с грушей / Фото: instagram.com/portnova_yulia/
Ингредиенты:
- Вода, молоко – по 150 мл
- Овсяные хлопья – 60 г
- Груша – 1 шт.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Мед – по вкусу
- Корица, сахар, соль – щепотка
Как приготовить:⠀
- Воду и молоко довести до кипения. Всыпать хлопья и варить около 5 минут. Дать настояться.
- Грушу нарезать крупными кубиками. Обжарить на сливочном масле на сильном огне. Убрать с огня, остудить и добавить мед. Перемешать.
- На тарелку выложить кашу, сверху – груши. Украсить корицей.