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СЕГОДНЯ Еда

3 утренние каши, которые вы не устанете готовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
23 сентября, 07:01
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Рисовая каша с изюмом и яблоками – это рецепт для мультиварки. Для овсяной каши нужно будет яйцо, потому что она запекается в духовке. Вкусной обычная манка получится, если добавить к ней тыкву
Рецепты каш к завтраку
Рецепты каш к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

Хорошо, что выбор крупы, дополнительных ингредиентов и рецептов каш настолько огромный, что каждый день можно готовить новую. Если надоела просто овсянка, к ней можно добавить яблоко и запечь в духовке. Манная каша будет гораздо лучше, если добавить к ней тыкву. Кстати, как приготовить пшенную кашу с этим овощем, мы рассказывали. А в мультиварке получится вкусная рисовая каша с изюмом.

Рисовая каша с яблоком и изюмом

Рисовая каша с яблоком и изюмом
Рисовая каша с яблоком и изюмом / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

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Ингредиенты:

  • 1/2 ст. риса;
  • 1 ст. молока;
  • 1 яблоко;
  • 25 г белого изюма;
  • 30 г сливочного масла;
  • сахар – по вкусу;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Рис хорошо промыть, переложить в мультиварку, добавить стакан воды и выставить режим "Молочная каша".
  2. Через 10-15 минут влить молоко, перемешать, добавить порезанное кусочками яблоко и промытый изюм.
  3. Добавить сахар и соль. Перемешать и готовить еще 15 минут.
  4. Добавить сливочное масло, готовить еще несколько минут.

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Овсяная каша в духовке

Запеченная овсяная каша
Запеченная овсяная каша / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 яблока;
  • 1 стакан овсяной крупы (не быстрого приготовления);
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 3 ст. л. коричневого сахара;
  • 1 яйцо;
  • 1 1/2 стакана молока;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1/2 стакана грецких орехов.

Способ приготовления:

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  1. Слегка смазать маслом форму для выпечки.
  2. Нарезать яблоки и выложить на дно формы.
  3. Смешать овсяную крупу с корицей, разрыхлителем, солью и сахаром. Добавить яблоки.
  4. Взбить яйцо, молоко и ваниль, затем вылить на хлопья. Добавить немного молока, если жидкость не полностью покрыла овсянку.
  5. Накрыть форму пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь.
  6. Посыпать нарезанными грецкими орехами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

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Манная каша с тыквой

Манная каша с тыквой
Манная каша с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 250 мл молока;
  • 1,5-2 ст. л. манки;
  • 4-6 крупных очищенных кубиков тыквы;
  • ваниль или ванильный сахар, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Молоко закипятить, добавить сахар и ваниль.
  2. Постоянно размешивая венчиком или ложкой, аккуратно всыпать манную крупу. Помешивая, довести до готовности.
  3. Тыкву можно отварить или приготовить в микроволновке. Готовую тыкву измельчить до состояния пюре.
  4. Добавить тыкву в кашу и хорошо перемешать. Можно добавить немного сливочного масла или меда. Украсить корицей.

И еще три рецепта-хита каш для завтрака найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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