4 дієвих та простих способи перевірити якість вершкового масла

Натуральне масло роблять з молока та вершків, молоко, до речі, також легко перевірити в домашніх умовах.

Склад продукту написано на упаковці, але щоб переконатися, можна провести кілька простих експериментів у домашніх умовах.

Як легко перевірити якість вершкового масла / Фото: karolina-grabowska

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Усі ці методи підтверджені експертами.

Як легко перевірити якість масла

Хороше вершкове масло швидко заморожується і має жовтуватий відтінок / Фото: monserratsoldu

Перший спосіб. Заморозьте вершкове масло, потім дістаньте й спробуйте розрізати його ножем. Якщо воно ідеально піддаватиметьсяся, то перед вами більше не масло, а маргарин з великою кількістю рослинних олій.

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Справжнє вершкове масло при нарізанні кришиться та ламається.

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Другий спосіб. Також можна залити шматочок масла окропом і дочекатися повного розчинення.

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Якісне вершкове масло дасть воді молочний відтінок, а на поверхні буде молочний жир, а не плівка олії.

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Третій спосіб. Звертати увагу на наявність вологи та колір після того, як ви дістанете масло з морозилки. У справжнього масла на поверхні утворюються краплі води.

Щодо кольору, то якісне масло набуває жовтого відтінку, якщо трохи побуде за кімнатної температури.

Четвертий спосіб. Добре розігрійте сковороду і киньте шматочок масла. Справжнє масло пахне молоком і піниться.