Як перевірити якість розпушувача і чим його можна замінити

Без розпушувача не буде пишної випічки. Але якщо його раптом немає, то можна використовувати підручні продукти

Чим можна замінити розпушувач / Фото: Инстаграм

Зрозуміло, що напередодні Великодня такі продукти, як розпушувач та яйця мають бути. Яйця, якщо для випічки, можна замінити сумішами з інших продуктів.

Те ж стосується розпушувача. Основний інгредієнт замінника – це харчова сода. Щоб нейтралізувати її специфічний смак у готовій випічці, можна використовувати лимонну кислоту, кефір та натуральний йогурт.

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Важливо обов'язково випробувати домашній розпушувач у ділі, використати його в якомусь рецепті, щоб розуміти, який із запропонованих нижче працює краще.

Як перевірити якість розпушувача

Універсальний замінник розпушувача – суміш із соди, лимонної кислоти та крохмалю / Фото: instagram.com/the_platter_girl

Адже саме від нього залежить, чи буде випічка вдалою. Насамперед ми дивимося на термін придатності, це правильно.

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Але експерти радять перевірити його функціональність перед тим, як він потрапить у тісто.

Зробити це можна так: візьміть половину чайної ложки розпушувача та насипте в невелику кількість теплої води.

Якщо суміш почне пузиритися та шипіти – продукт можна використовувати.

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Чим замінити розпушувач

Йогурт або сік лимона з харчовою содою можуть замінити розпушувач / Фото: Колаж: Сьогодні, www.goodhousekeeping.com

Найшвидший і найпростіший спосіб – з'єднати харчову соду, крохмаль або борошно з лимонною кислотою.

Пропорції такі:

1,5 ч. л. харчової соди;

1 ч. л. борошна або кукурудзяного крохмалю;

1 ч. л. лимонної кислоти.

Ця суміш замінить третину пакетика стандартного розпушувача.

Замість соди можна використовувати кефір, натуральний йогурт та сік лимона.

Почнемо з кефіру та йогурту. Одна чайна ложка розпушувача – це 1/4 чайної ложки харчової соди та 1/2 склянки (120 мл) йогурту або кефіру.

Якщо використовувати цей замінник, то кількість рідких інгредієнтів у рецепті має бути скорочено відповідно. У нашому випадку – на 120 мілілітрів.

Далі сік лимона. Його потрібно 1/2 чайної ложки на 1/4 чайної ложки харчової соди. Пам'ятайте, що лимонний сік може переважати в смаку та запаху випічки.

І зрештою, оцет. На 1/4 чайної ложки харчової соди візьміть 1/2 чайної ложки оцту.