Як перевірити якість розпушувача і чим його можна замінити

Зрозуміло, що напередодні Великодня такі продукти, як розпушувач та яйця мають бути. Яйця, якщо для випічки, можна замінити сумішами з інших продуктів.
Те ж стосується розпушувача. Основний інгредієнт замінника – це харчова сода. Щоб нейтралізувати її специфічний смак у готовій випічці, можна використовувати лимонну кислоту, кефір та натуральний йогурт.
Важливо обов'язково випробувати домашній розпушувач у ділі, використати його в якомусь рецепті, щоб розуміти, який із запропонованих нижче працює краще.
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Як перевірити якість розпушувача
Адже саме від нього залежить, чи буде випічка вдалою. Насамперед ми дивимося на термін придатності, це правильно.
Але експерти радять перевірити його функціональність перед тим, як він потрапить у тісто.
Зробити це можна так: візьміть половину чайної ложки розпушувача та насипте в невелику кількість теплої води.
Якщо суміш почне пузиритися та шипіти – продукт можна використовувати.
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Чим замінити розпушувач
Найшвидший і найпростіший спосіб – з'єднати харчову соду, крохмаль або борошно з лимонною кислотою.
Пропорції такі:
- 1,5 ч. л. харчової соди;
- 1 ч. л. борошна або кукурудзяного крохмалю;
- 1 ч. л. лимонної кислоти.
Ця суміш замінить третину пакетика стандартного розпушувача.
Замість соди можна використовувати кефір, натуральний йогурт та сік лимона.
Почнемо з кефіру та йогурту. Одна чайна ложка розпушувача – це 1/4 чайної ложки харчової соди та 1/2 склянки (120 мл) йогурту або кефіру.
Якщо використовувати цей замінник, то кількість рідких інгредієнтів у рецепті має бути скорочено відповідно. У нашому випадку – на 120 мілілітрів.
Далі сік лимона. Його потрібно 1/2 чайної ложки на 1/4 чайної ложки харчової соди. Пам'ятайте, що лимонний сік може переважати в смаку та запаху випічки.
І зрештою, оцет. На 1/4 чайної ложки харчової соди візьміть 1/2 чайної ложки оцту.