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Чим замінити вершки – їх просто можна зробити з молока, вершкового масла та сметани

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 квітня, 16:34
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Рецепт зі сметани бюджетніший, дорожчий з молока та вершкового масла. Щоб зробити солодкі вершки, цукру або пудри додавайте за смаком
Чим можна замінити вершки
Чим можна замінити вершки / Фото: Колаж: Сьогодні, pexels.com

Із ситуації тимчасового дефіциту на деякі продукти можна легко вийти. Ми розповідали, як зробити дріжджі на сухофруктах та житньому борошні, тепер – прості рецепти вершків.

Їх можна використовувати в кавових напоях, для безе та для прикраси різної випічки.

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Вершки на основі молока та вершкового масла – дорожчий продукт, вершки зі сметани – бюджетний.

З 500 мілілітрів сметани вийде 300 грамів вершків. Цукор або цукрову пудру під час збивання додавайтеза смаком.

Вершки з молока та вершкового масла

Інгредієнти для вершків 33%:

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  • молоко (будь-якої жирності) – 200 мл;
  • вершкове масло (не менше 82%) – 200 г.

Для вершків 20-25%:

  • молоко – 200 мл;
  • вершкове масло – 130 г.

Для вершків 10-15%:

  • молоко – 200 мл;
  • вершкове масло – 60 г.

Рецепт дуже смачного песто з буряків дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Масло нарізати, залити молоком. Розігріти в сотейнику до повного розчинення масла.
  2. Рідину слід збити міксером 10 хвилин. Перелити та залишити на 8-10 годин у холодильнику.

Вершки зі сметани

  • сметана 20% – 500 г;
  • цукор або цукрова пудра.

Тут дізнаєтесь, як замісити універсальне дріжджове тісто за 10 хвилин.

Як приготувати:

  1. Друшляк застелити кількома шарами марлі. Вилити сметану.
  2. Залишити на одну ніч, щоб стікало. Збити міксером, додаючи цукор або пудру за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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