Як приготувати песто з буряка – чудове доповнення до макаронів

Буряк хороший скрізь: від різних паштетів до салатів. З нього, як з основного інгредієнта, можна спробувати зробити песто.
Треба сказати, що одним соусом на основі базиліку, горіхів та пармезану сім'я песто не обмежується. Їхніх рецептів існує з десяток.
Буряк треба запекти у фользі, перед цим змастіть його олією. Так він буде соковитішим.
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Рецепт від kalina310 можна видозмінювати. Наприклад, якщо любите базилік, додайте і його.
Песто з буряків
Інгредієнти:
- 2 середніх розмірів буряки;
- 4 ст. л. олії;
- сік та цедра одного лимона;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ч. л. меду;
- горіхи, сіль та перець – за смаком.
Як швидко замаринувати буряк та отримати смачну закуску – читайте тут.
Спосіб приготування:
- Буряк загорнути у фольгу і запекти або зварити, нарізати шматочками, подрібнити блендером.
- Додати решту інгредієнтів і ще раз збити блендером. Тримати песто в холодильнику.