Як приготувати песто з буряка – чудове доповнення до макаронів

І не тільки до макаронів, його можна їсти з яєчнею та й просто з хлібом. Буряк бажано запекти у фользі

Песто з буряка / Фото: instagram.com/kalina310

Буряк хороший скрізь: від різних паштетів до салатів. З нього, як з основного інгредієнта, можна спробувати зробити песто.

Треба сказати, що одним соусом на основі базиліку, горіхів та пармезану сім'я песто не обмежується. Їхніх рецептів існує з десяток.

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Буряк треба запекти у фользі, перед цим змастіть його олією. Так він буде соковитішим.

Рецепт від kalina310 можна видозмінювати. Наприклад, якщо любите базилік, додайте і його.

Песто з буряків

Песто з буряка з горіхами та часником / Фото: instagram.com/soul_servings

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Інгредієнти:

2 середніх розмірів буряки;

4 ст. л. олії;

сік та цедра одного лимона;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. меду;

горіхи, сіль та перець – за смаком.

Як швидко замаринувати буряк та отримати смачну закуску – читайте тут.



Спосіб приготування: