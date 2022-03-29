Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Без майонезу

Чим замінити яйця

Обід за 30 хвилин

Пісний десерт

Замість компоту

Як на мангалі
СЬОГОДНІ Їжа

Як приготувати песто з буряка – чудове доповнення до макаронів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 17:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І не тільки до макаронів, його можна їсти з яєчнею та й просто з хлібом. Буряк бажано запекти у фользі
Песто з буряка
Песто з буряка / Фото: instagram.com/kalina310

Буряк хороший скрізь: від різних паштетів до салатів. З нього, як з основного інгредієнта, можна спробувати зробити песто.

Треба сказати, що одним соусом на основі базиліку, горіхів та пармезану сім'я песто не обмежується. Їхніх рецептів існує з десяток.

Реклама

Буряк треба запекти у фользі, перед цим змастіть його олією. Так він буде соковитішим.

Рецепт від kalina310 можна видозмінювати. Наприклад, якщо любите базилік, додайте і його.

Песто з буряків

Песто з буряка з горіхами та часником
Песто з буряка з горіхами та часником / Фото: instagram.com/soul_servings

Реклама

Інгредієнти:

  • 2 середніх розмірів буряки;
  • 4 ст. л. олії;
  • сік та цедра одного лимона;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. меду;
  • горіхи, сіль та перець – за смаком.

Як швидко замаринувати буряк та отримати смачну закуску – читайте тут.

Спосіб приготування:

  1. Буряк загорнути у фольгу і запекти або зварити, нарізати шматочками, подрібнити блендером.
  2. Додати решту інгредієнтів і ще раз збити блендером. Тримати песто в холодильнику.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Овнам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити сир на свіжість
Узнать
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Гамбургер як у McDonalds
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти