Как приготовить песто из свеклы – отличное дополнение к макаронам

И не только к макаронам, его можно есть с яичницей да и просто с хлебом. Свеклу желательно запечь в фольге

Песто из свеклы / Фото: instagram.com/kalina310

Свекла хороша везде: от самых разных паштетов до салатов. Из нее, как из основного ингредиента, можно попробовать сделать песто.

Нужно сказать, что одним соусом на основе базилика, орехов и пармезана семья песто не ограничивается. Их рецептов существует с десяток.

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Свеклу нужно запечь в фольге, перед этим смажьте ее растительным маслом. Так она будет сочнее.

Рецепт от kalina310 можно видоизменять. Например, если любите базилик, добавьте и его.

Песто из свеклы

Песто из свеклы с орехами и чесноком / Фото: instagram.com/soul_servings

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Ингредиенты:

2 средних размеров свеклы;

4 ст. л. масла растительного;

сок и цедра одного лимона;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. меда;

орехи, соль и перец – по вкусу.

Как быстро замариновать свеклу и получить отличную закуску – читайте здесь.



Способ приготовления: