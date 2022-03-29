Как приготовить песто из свеклы – отличное дополнение к макаронам

Свекла хороша везде: от самых разных паштетов до салатов. Из нее, как из основного ингредиента, можно попробовать сделать песто.
Нужно сказать, что одним соусом на основе базилика, орехов и пармезана семья песто не ограничивается. Их рецептов существует с десяток.
Свеклу нужно запечь в фольге, перед этим смажьте ее растительным маслом. Так она будет сочнее.
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Рецепт от kalina310 можно видоизменять. Например, если любите базилик, добавьте и его.
Песто из свеклы
Ингредиенты:
- 2 средних размеров свеклы;
- 4 ст. л. масла растительного;
- сок и цедра одного лимона;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. меда;
- орехи, соль и перец – по вкусу.
Как быстро замариновать свеклу и получить отличную закуску – читайте здесь.
Способ приготовления:
- Свеклу завернуть в фольгу и запечь или сварить, порезать кусочками, измельчить блендером.
- Добавить остальные ингредиенты и еще раз взбить блендером. Держать песто в холодильнике.