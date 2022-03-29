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Как приготовить песто из свеклы – отличное дополнение к макаронам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 марта, 17:45
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И не только к макаронам, его можно есть с яичницей да и просто с хлебом. Свеклу желательно запечь в фольге
Песто из свеклы
Песто из свеклы / Фото: instagram.com/kalina310

Свекла хороша везде: от самых разных паштетов до салатов. Из нее, как из основного ингредиента, можно попробовать сделать песто.

Нужно сказать, что одним соусом на основе базилика, орехов и пармезана семья песто не ограничивается. Их рецептов существует с десяток.

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Свеклу нужно запечь в фольге, перед этим смажьте ее растительным маслом. Так она будет сочнее.

Рецепт от kalina310 можно видоизменять. Например, если любите базилик, добавьте и его.

Песто из свеклы

Песто из свеклы с орехами и чесноком
Песто из свеклы с орехами и чесноком / Фото: instagram.com/soul_servings

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Ингредиенты:

  • 2 средних размеров свеклы;
  • 4 ст. л. масла растительного;
  • сок и цедра одного лимона;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. меда;
  • орехи, соль и перец – по вкусу.

Как быстро замариновать свеклу и получить отличную закуску – читайте здесь.

Способ приготовления:

  1. Свеклу завернуть в фольгу и запечь или сварить, порезать кусочками, измельчить блендером.
  2. Добавить остальные ингредиенты и еще раз взбить блендером. Держать песто в холодильнике.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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