Полезная закуска на каждый день – рецепты свекольного паштета с фасолью и брынзой

Куда бы не попала свекла и какую бы функцию не выполняла, важно правильно ее подготовить, чтобы она ничего не испортила.
Для этих двух рецептов важен прежде всего не пресный овощ, а ближе к сладкому.
Такие паштеты можно есть как салат или намазывать на хлеб.
Далее по теме
Процесс приготовления свекольного паштета с фасолью от Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук можно увидеть ниже.
Автор паштета с брынзой – oksanaisaeva1971 – указывает количество ингредиентов на одну порцию, так что их стоит удваивать.
Свекольный паштет с фасолью
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.;
- фасоль консервированная – 200 г (красная);
- лук – 1 шт.;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- сок лимона – 0,5 ч. л.;
- масло растительное – 1 ст. л.;
- черный перец, чеснок – по вкусу.
Для сбалансированного салата "Богатырь" тоже нужна свекла, а еще – чернослив и орехи. Его рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Лук нарезать, обжарить до прозрачности на растительном масле.
- Чеснок раздавить ножом, порезать, соединить со свеклой, фасолью и обжаренным луком в чаше блендера.
- Соевый соус, растительное масло и сок лимона смешать и добавить к овощами. Измельчить. Пробовать можно сразу же.
Свекольный паштет с брынзой
Ингредиенты на одну порцию:
- свекла запеченная – 100 г;
- брынза – 80 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- яйцо вареное – половина;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Здесь узнаете, как сделать салат со свеклой, фетой и квашеной капустой.
⠀
Как приготовить:
⠀
- Свеклу запечь – завернуть в фольгу и запекать при 200 градусах около часв.
- Яйцо сварить. Готовую свеклу и яйцо порезать крупным кубиком. Измельчить все ингредиенты в блендере. Добавить соль и перец.
- Сложить в стеклянную тару, убрать в холодильник на несколько часов для загустения.
В самом начале ролика смотрите, как приготовить паштет из свеклы и фасоли.
⠀