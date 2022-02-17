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Полезная закуска на каждый день – рецепты свекольного паштета с фасолью и брынзой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 февраля, 18:43
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Паштет, а скорее, дип с брынзой должен постоять в холодильнике несколько часов. Во второй паштет нужна красная фасоль и пробовать его можно сразу же после приготовления
Рецепты паштетов из свеклы
Рецепты паштетов из свеклы / Фото: instagram.com/nadin.sr_pp/

Куда бы не попала свекла и какую бы функцию не выполняла, важно правильно ее подготовить, чтобы она ничего не испортила.

Для этих двух рецептов важен прежде всего не пресный овощ, а ближе к сладкому.

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Такие паштеты можно есть как салат или намазывать на хлеб.

Процесс приготовления свекольного паштета с фасолью от Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук можно увидеть ниже.

Автор паштета с брынзой – oksanaisaeva1971 – указывает количество ингредиентов на одну порцию, так что их стоит удваивать.

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Свекольный паштет с фасолью

Свекольный паштет
Свекольный паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.;
  • фасоль консервированная – 200 г (красная);
  • лук – 1 шт.;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • сок лимона – 0,5 ч. л.;
  • масло растительное – 1 ст. л.;
  • черный перец, чеснок – по вкусу.

Для сбалансированного салата "Богатырь" тоже нужна свекла, а еще – чернослив и орехи. Его рецепт найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Лук нарезать, обжарить до прозрачности на растительном масле.
  2. Чеснок раздавить ножом, порезать, соединить со свеклой, фасолью и обжаренным луком в чаше блендера.
  3. Соевый соус, растительное масло и сок лимона смешать и добавить к овощами. Измельчить. Пробовать можно сразу же.

Свекольный паштет с брынзой

Свекольный паштет с брынзой
Свекольный паштет с брынзой / Фото: instagram.com/oksanaisaeva1971

Ингредиенты на одну порцию:

  • свекла запеченная – 100 г;
  • брынза – 80 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • яйцо вареное – половина;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Здесь узнаете, как сделать салат со свеклой, фетой и квашеной капустой.

Как приготовить:

  1. Свеклу запечь – завернуть в фольгу и запекать при 200 градусах около часв.
  2. Яйцо сварить. Готовую свеклу и яйцо порезать крупным кубиком. Измельчить все ингредиенты в блендере. Добавить соль и перец.
  3. Сложить в стеклянную тару, убрать в холодильник на несколько часов для загустения.

В самом начале ролика смотрите, как приготовить паштет из свеклы и фасоли.


Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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