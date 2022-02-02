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Сочный и хрустящий салат с квашеной капустой – нужны свекла и фета

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 февраля, 19:40
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Еще нужно красное яблоко, его можно или натереть, или мелко нарезать. Свекла будет вкуснее, если ее предварительно не отварить, а запечь
Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой
Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой / Фото: instagram.com/iamcookru/

Квашеная капуста – это не только отличные пирожки из дрожжевого и бездрожжевого теста.

Это еще и витаминные салаты с сезонными овощами. Нужна максимально хрустящая капуста, пусть даже немного с резким вкусом.

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Этот вкус отлично оттенят свекла, яблоко и фета.

Рецепт от фудблогера ar_foodblog. Количество каждого из ингредиентов рассчитывайте по своему вкусу.

Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой

Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой
Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой / Фото: instagram.com/ar_foodblog

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Ингредиенты:

  • капуста квашеная;
  • свекла;
  • яблоко красное;
  • фета;
  • чеснок;
  • петрушка;
  • оливковое масло;
  • соль, перец, прованские травы.

Попробуйте еще один интересный салат со свеклой, для него маринованные огурцы слегка обжариваются.

Как приготовить:

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  1. Свеклу сварить, остудить и очистить. Нарезать кубиками. Сложить в миску, добавить оливковое масло и перемешать.
  2. Очистить яблоко, удалить сердцевину и нарезать кубиками. Добавить их к свекле. Добавить капусту, перемешать.
  3. Салат посолить и поперчить, добавить измельченную петрушку и тертый чеснок.
  4. Нарезать небольшими кубиками фету.
  5. Салат выложить в тарелку, посыпать зеленью, сверху разложить кубики феты и посыпать прованскими травами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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