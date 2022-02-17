Корисна закуска на кожен день – рецепти бурякового паштету з квасолею та бринзою

Паштет, а, швидше, дип з бринзою має постояти в холодильнику кілька годин. У другий паштет потрібна червона квасоля і скуштувати його можна одразу ж після приготування

Рецепти паштетів з буряка / Фото: instagram.com/nadin.sr_pp/

Куди б не потрапив буряк і яку б функцію не виконував, важливо правильно його підготувати, щоб він нічого не зіпсував.

Для цих двох рецептів важливий насамперед не прісний овоч, а ближче до солодкого.

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Такі паштети можна їсти як салат або намазувати на хліб.

Процес приготування бурякового паштету з квасолею Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук можна побачити нижче.

Авторка паштету з бринзою oksanaisaeva1971 – вказує кількість інгредієнтів на одну порцію, тож їх варто подвоювати.

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Буряковий паштет з квасолею

Буряковий паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Інгредієнти:

буряк – 1 шт.;

квасоля консервована – 200 г (червона);

цибуля – 1 шт.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

сік лимона – 0,5 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

чорний перець, часник – за смаком.

Для збалансованого салату "Богатир" теж потрібний буряк, а ще – чорнослив та горіхи. Його рецепт знайдете тут.

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Як приготувати:

Цибулю нарізати, обсмажити до прозорості на олії. Часник розчавити ножем, порізати, з'єднати з буряком, квасолею та обсмаженою цибулею у чаші блендері. Соєвий соус, олію та сік лимона змішати та додати до овочів. Подрібнити. Скуштувати можна одразу ж.

Буряковий паштет з бринзою

Буряковий паштет з бринзою / Фото: instagram.com/oksanaisaeva1971

Інгредієнти на одну порцію:

буряк запечений – 100 г;

бринза – 80 г;

часник – 1 зуб.;

яйце варене – половина;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сіль, перець – за смаком.

Тут дізнаєтеся, як зробити салат з буряком, фетою та квашеною капустою.

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Як приготувати:

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Буряк запекти – загорнути у фольгу та запікати за 200 градусів близько години. Яйце зварити. Готові буряки і яйце порізати великим кубиком. Подрібнити всі інгредієнти у блендері. Додати сіль та перець. Скласти у скляну тару, прибрати в холодильник на кілька годин для загустіння.

На самому початку ролика дивіться, як приготувати паштет з буряка та квасолі.