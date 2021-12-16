5 кроків до соковитої різдвяної шинки та її ідеальної глазурі

Окіст або шинка – головне, що має стояти на столі під час святкування католицького Різдва.

Здавалося б, що може бути простіше запеченого шматка м'яса? Потрібно додати спеції, загорнути у фольгу, відправити в духовку та забути про нього на кілька годин.

Як смачно запекти окіст або буженину на Різдво / Фото: www.bonappetit.com

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Експерти з Вonappetit.com категорично проти такої безтурботності. Адже спочатку м'ясо має прогрітися за низьких температур, а потім треба додати вогонь.

Ну й глазур – нею потрібно поливати м'ясо в процесі запікання кожні 5 хвилин.

5 кроків до смачної та красивої шинки

Перед запіканням м'ясо має добре розтанути та побути за кімнатної температури мінімум годину / Фото: Инстаграм

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1. Підготовка

Якщо м'ясо було куплено заздалегідь, то дістати його з морозилки потрібно за 2-3 дні до Різдва.

Відтавати, зрозуміло, воно має у холодильнику. А перед запіканням нехай м'ясо полежить за кімнатної температури не менше 1 години.

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Перед тим, як відправити його в духовку, зробіть перехресні надрізи до 1,5 см з жирного боку м'яса.

Це допоможе глазурі сильніше просочити скоринку.

2. Випікання

Розігрійте духовку до 150 градусів. Щільно загорніть м'ясо у фольгу та помістіть у форму для запікання.

За такої температури м'ясо має прогрітися. Тобто стати сірого кольору. На це потрібно 25 хвилин мінімум.

3. Глазур

Щойно м'ясо прогріється, дістаньте його з духовки та збільшіть вогонь до 220 градусів.

Тим часом потрібно зробити глазур на 2 кг м'яса.

Збийте 1½ склянки віскі, ¾ склянки меду, ¼ склянки патоки, 1 чайну ложку пластівців чилі та кілька горошин чорного перцю.

Патоку можна замінити кленовим сиропом, як додаткові інгредієнти взяти трохи цукру або апельсинового соку.

Зніміть фольгу, змастіть м'ясо глазур'ю і запікайте, поливаючи страву нею та соками кожні 5 хвилин, доки не підрум'яниться, десь 15-20 хвилин.

4. Відпочинок

Будь-яке запечене м'ясо має постояти перед подачею на стіл, щоб набратися соків. Дайте йому відпочити хоч б 20 хвилин.

5. Подання

Подавати різдвяний окіст смачно зі стравами з картоплі, соліннями, соусами на основі ягід або майонезу та діжонської гірчиці.