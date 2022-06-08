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7 спецій, які можуть замінити сіль або зменшити її наявність у рецепті

Ірина Маслова
8 червня, 12:32
Це не тільки коріандр та орегано, а ще кмин та паприка. Усі ці спеції покращать смак приготовленої їжі

Звичайно, кожен рецепт має свої правила та відходити від пропорцій інгредієнтів небажано. Але іноді відсутність чогось перетворює їжу на щось нове.

Наприклад, салат, який неможливий без оцту, заграє по-іншому, якщо знати, чим цей оцет замінити.

Спеції, які можна використовувати замість солі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сіль замінити неможливо, але можна скоротити її кількість за рахунок інших спецій. Цей список пропонують на Вhf.org.uk.

Розмарин

Розмарин – це частий і правильний вибір для Скорпіонів

Його можна використовувати так: обсмажити свіжі гілочки з коренеплодами. Сушений розмарин спочатку треба подрібнити, а потім додати до печені, хліба, піци, томатного соусу, квасолі, картоплі або страв з яєць.

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Мускатний горіх

Мускатний горіх підкреслить смак страв з картоплею

Спеція добре поєднується із запеченими продуктами, супами, стравами з капусти. Мускатний горіх підкреслить смак вершкових соусів.

Перець чилі

Перець чилі

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Ця спеція добре розкривається в овочевих рагу та супах. Додайте його до свинини або яловичини.

Коріандр

Насіння коріандру додають у різні страви, також з них варять цілющий відвар

Коріандр має теплий, пряний смак. Додайте його в салати, супи, а також страви з риби та курки. Добре ця спеція поєднується з перцем чилі в рагу.

Кмин

Кмин додавайте до квасолі / Фото: Pexels

Кмин поєднується практично з будь-якою стравою, але насамперед з бараниною, птицею, бобами та рисом.

Орегано

Використовуйте орегано для маринування м'яса

Орегано буде дуже доречним у стравах грецької та середземноморської кухні. Використовуйте його для маринування м'яса, птиці перед приготуванням на грилі, у стравах з яєць, хлібі, запіканках та салатах.

Паприка

Копчена паприка надасть стравам нотки диму

Додайте паприку до страв з баранини, курки та риби, до запеченої картоплі, а також до квасолі або яєчні.

Копчена паприка підійде для всіх страв, призначених для пікніка.

Куркума

Куркума добре поєднується з імбиром

Куркума іноді використовується як дешевша альтернатива шафрану, хоча смак у нього зовсім інший.

Використовуйте куркуму з імбиром у м'ясних та овочевих стравах або приправте рис. Під час приготування аромат куркуми посилюється.

Тут знайдете рецепт оцту для суші та ролів.