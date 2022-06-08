7 спецій, які можуть замінити сіль або зменшити її наявність у рецепті

Звичайно, кожен рецепт має свої правила та відходити від пропорцій інгредієнтів небажано. Але іноді відсутність чогось перетворює їжу на щось нове.

Наприклад, салат, який неможливий без оцту, заграє по-іншому, якщо знати, чим цей оцет замінити.

Спеції, які можна використовувати замість солі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сіль замінити неможливо, але можна скоротити її кількість за рахунок інших спецій. Цей список пропонують на Вhf.org.uk.

Розмарин

Розмарин – це частий і правильний вибір для Скорпіонів

Його можна використовувати так: обсмажити свіжі гілочки з коренеплодами. Сушений розмарин спочатку треба подрібнити, а потім додати до печені, хліба, піци, томатного соусу, квасолі, картоплі або страв з яєць.

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Мускатний горіх

Мускатний горіх підкреслить смак страв з картоплею

Спеція добре поєднується із запеченими продуктами, супами, стравами з капусти. Мускатний горіх підкреслить смак вершкових соусів.

Перець чилі

Перець чилі

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Ця спеція добре розкривається в овочевих рагу та супах. Додайте його до свинини або яловичини.

Коріандр

Насіння коріандру додають у різні страви, також з них варять цілющий відвар

Коріандр має теплий, пряний смак. Додайте його в салати, супи, а також страви з риби та курки. Добре ця спеція поєднується з перцем чилі в рагу.

Кмин

Кмин додавайте до квасолі / Фото: Pexels

Кмин поєднується практично з будь-якою стравою, але насамперед з бараниною, птицею, бобами та рисом.

Орегано

Використовуйте орегано для маринування м'яса

Орегано буде дуже доречним у стравах грецької та середземноморської кухні. Використовуйте його для маринування м'яса, птиці перед приготуванням на грилі, у стравах з яєць, хлібі, запіканках та салатах.

Паприка

Копчена паприка надасть стравам нотки диму

Додайте паприку до страв з баранини, курки та риби, до запеченої картоплі, а також до квасолі або яєчні.

Копчена паприка підійде для всіх страв, призначених для пікніка.

Куркума

Куркума добре поєднується з імбиром

Куркума іноді використовується як дешевша альтернатива шафрану, хоча смак у нього зовсім інший.

Використовуйте куркуму з імбиром у м'ясних та овочевих стравах або приправте рис. Під час приготування аромат куркуми посилюється.

Тут знайдете рецепт оцту для суші та ролів.