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Чим замінити оцет для салатів та консервованих огірків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 червня, 10:56
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Зібрали опрацьовані лайфхаки досвідчених господарок. Серед продуктів-замінників є дуже несподівані, наприклад, ягоди червоної смородини
Чим можна замінити оцет
Чим можна замінити оцет

Багато хто не уявляє собі овочевих салатів, наприклад, з капустою без оцтової заправки Без оцту не вдасться потрібної текстури маринованих огірків.

Стається так, що оцет може бути протипоказаним, або його кількість потрібно скоротити.

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Умілі господині знайшли вихід і шляхом перевірених експериментів на кухні зібрали свої лайфхаки та, власне, список продуктів, які легко замінять оцет.

Чим замінити оцет

Чим можна замінити оцет
Чим можна замінити оцет

Насамперед це лимонна кислота. Запам'ятаймо такі пропорції:

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  • Одна столова ложка лимонної кислоти, розведена у двох столових ложках води – вийде оцтова есенція 70%;
  • Якщо ж одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води – отримаємо оцет 9%.

Далі червона смородина. Цей лайфхак можна запам'ятати на майбутнє, коли ягода з'явиться на ринках. На 3-літрову банку огірків потрібно дві склянки червоної смородини з гілочками.

Дуже часто зустрічаються рекомендації додавати при консервації огірків аспірин, тобто ацетилсаліцилову кислоту замість оцту.

Як правило, це потрібно робити, коли перший розсіл з огірків злитий і його потрібно ще раз прокип'ятити.

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На 3-літрову банку знадобиться три таблетки аспірину. Його потрібно викласти на огірки в банку. Також засипаються дві чайні ложки без гірки лимонної кислоти.

Лимони. Їх також можна використовувати замість оцту. На 3-літрову банку огірків потрібно шість тонких кілець лимона.

А чим замінити заправку для рису, коли готуєте суші, дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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