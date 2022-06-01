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Чем заменить уксус для салатов и консервированных огурцов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 июня, 10:56
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Собрали проработанные лайфхаки опытных хозяек. Среди продуктов-заменителей есть очень неожиданные, например, ягоды красной смородины
Чем можно заменить уксус
Чем можно заменить уксус

Многие не представляют себе овощных салатов, например, с капустой без уксусной заправки. Без уксуса могут не получится нужной текстуры маринованные огурцы.

Случается так, что уксус может быть противопоказан, или его количество нужно сократить.

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Умелые хозяйки нашли выход и путем проверенных экспериментов на кухне собрали свои лайфхаки и, собственно, список продуктов, которые легко заменят уксус.

Чем заменить уксус

Чем можно заменить уксус
Чем можно заменить уксус

Прежде всего это лимонная кислота. Запомним следующие пропорции:

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  • Одна столовая ложка лимонной кислоты, разведенная в двух столовых ложках воды – получится уксусная эссенция 70%;
  • А если одну чайную ложку лимонной кислоты развести в 14 ложках воды – получим уксус 9%.

Дальше – красная смородина. Этот лайфхак можно запомнить на будущее, когда ягода появится на рынках. На 3-литровую банку огурцов нужно два стакана красной смородины с веточками.

Очень часто встречаются рекомендации добавлять при консервации огурцов аспирин, то есть ацетилсалициловую кислоту вместо уксуса.

Как правило, это нужно делать, когда первый рассол с огурцов слит и его нужно еще раз прокипятить.

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На 3-литровую банку понадобятся три таблетки аспирина. Его нужно выложить на огурцы в банке. Так же засыпаются две чайные ложки без горки лимонной кислоты.

Лимоны. Их тоже можно использовать вместо уксуса. На 3-литровую банку огурцов нужно шесть нетолстых колечек лимона.

А чем заменить заправку для риса, когда готовите суши, узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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