Чем заменить уксус для салатов и консервированных огурцов

Многие не представляют себе овощных салатов, например, с капустой без уксусной заправки. Без уксуса могут не получится нужной текстуры маринованные огурцы.
Случается так, что уксус может быть противопоказан, или его количество нужно сократить.
Умелые хозяйки нашли выход и путем проверенных экспериментов на кухне собрали свои лайфхаки и, собственно, список продуктов, которые легко заменят уксус.
Чем заменить уксус
Прежде всего это лимонная кислота. Запомним следующие пропорции:
- Одна столовая ложка лимонной кислоты, разведенная в двух столовых ложках воды – получится уксусная эссенция 70%;
- А если одну чайную ложку лимонной кислоты развести в 14 ложках воды – получим уксус 9%.
Дальше – красная смородина. Этот лайфхак можно запомнить на будущее, когда ягода появится на рынках. На 3-литровую банку огурцов нужно два стакана красной смородины с веточками.
Очень часто встречаются рекомендации добавлять при консервации огурцов аспирин, то есть ацетилсалициловую кислоту вместо уксуса.
Как правило, это нужно делать, когда первый рассол с огурцов слит и его нужно еще раз прокипятить.
На 3-литровую банку понадобятся три таблетки аспирина. Его нужно выложить на огурцы в банке. Так же засыпаются две чайные ложки без горки лимонной кислоты.
Лимоны. Их тоже можно использовать вместо уксуса. На 3-литровую банку огурцов нужно шесть нетолстых колечек лимона.
А чем заменить заправку для риса, когда готовите суши, узнаете здесь.