Подборка легких, вкусных и простых овощных салатов

Эти салаты можно готовить хоть каждый день, они не надоедают. Заправляются сметаной, растительным маслом или соусом на основе горчицы и меда

Рецепты овощных салатов / Фото: Depositphotos

Салаты бывают разными. Бывают такими, которые могут заменить полноценный ужин, как итальянский с консервированным тунцом, а бывают овощными, то есть легкими и без вреда для фигуры. Такие можно есть каждый день и в любое время суток.

Заправка для салата из капусты от alena_bargadaeva готовится на основе горчицы и меда. В салат с мятой по рецепту украинского фудблогера vsv_sveta нужны оливки и немного феты.

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Вареные яйца к другими овощам советует добавить svetik_dubinina. Салат с помидорами от vegansearthзаправьте подсолнечным маслом и украсьте кинзой.

Салат с авокадо, капустой и редисом – редакционный. Заправляется оливковым маслом.

Салат из капусты с интересной заправкой

Салат из капусты с интересной заправкой

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Ингредиенты:

капуста – 200 г;

небольшая морковь;

огурец;

зеленый лук.

Для заправки:

масло растительное – 3 ст. л.

горчица, мед – по 1 ч. л.;

соль, перец.

Как приготовить:

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Длинной соломкой нарезать капусту, огурец и морковь (можно натереть), лук мелко нарезать. Соединить все ингредиенты для соуса, заправить салат.

Если любите салаты с крабовыми палочками, то здесь читайте два рецепта – классический и с куриной грудкой.

Салат с мятой

Салат с мятой

Ингредиенты:

огурец;

помидоры;

оливки;

фета;

мята, петрушка

соль, перец, растительное масло.

Как приготовить:

Нарезать по вкусу все ингредиенты. Посолить, поперчить и заправить маслом. Перемешать, украсить листьями мяты.

Здесь собраны интересные рецепты, где можно использовать щавель.

Салат с редисом и вареными яйцами

Салат с редисом и яйцами

Ингредиенты:

редис – 200 г;

огурец – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

пекинская капуста;

зеленый лук, укроп;

сметана – 2 ст. л.;

соль.

Как приготовить:

Нарезать все ингредиенты, кроме яиц, соединить. Добавить зелень и соль. Заправить сметаной, перемешать. Украсить нарезанными яйцами.

Сочный салат "Весенний" тоже готовится с редисом. Подробности читайте здесь.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

пучок салата;

четверть краснокочанной капусты;

авокадо;

огурец – 2 шт.;

помидоры черри;

вареные яйца – 2 шт.;

редис;

соль, перец, сок лимона;

оливковое масло.

Как приготовить:

Салат порвать руками, капусту тонко нашинковать. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками, помидоры разрезать пополам. Вареные яйца почистить и нарезать кружочками. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтики. Сбрызнуть лимонный соком. Выложить на тарелку все ингредиенты. Посолить, поперчить и полить оливковым маслом.

Как интересно использовать листья и цветы одуванчиков – читайте здесь.

Салат с фасолью и помидорами

Салат с фасолью и помидорами / Фото: instagram.com/vegansearth

Ингредиенты:

банка консервированной фасоли;

помидоры – 2-3 шт.;

красный лук – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик;

кинза, соль, подсолнечное масло – по вкусу.

Как приготовить:

Лук и помидоры нарезать, чеснок измельчить. Соединить и перемешать. С фасоли слить воду и добавить к помидорам с луком. Добавить соль и перец, заправить маслом. Перемешать. Подавать со свежей нарезанной кинзой.

Как приготовить интересный и сытный салат "Загадка для гостей" – узнаете здесь.