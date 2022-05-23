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Подборка легких, вкусных и простых овощных салатов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 мая, 09:27
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Эти салаты можно готовить хоть каждый день, они не надоедают. Заправляются сметаной, растительным маслом или соусом на основе горчицы и меда
Рецепты овощных салатов
Рецепты овощных салатов / Фото: Depositphotos

Салаты бывают разными. Бывают такими, которые могут заменить полноценный ужин, как итальянский с консервированным тунцом, а бывают овощными, то есть легкими и без вреда для фигуры. Такие можно есть каждый день и в любое время суток.

Заправка для салата из капусты от alena_bargadaeva готовится на основе горчицы и меда. В салат с мятой по рецепту украинского фудблогера vsv_sveta нужны оливки и немного феты.

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Вареные яйца к другими овощам советует добавить svetik_dubinina. Салат с помидорами от vegansearthзаправьте подсолнечным маслом и украсьте кинзой.

Салат с авокадо, капустой и редисом – редакционный. Заправляется оливковым маслом.

Салат из капусты с интересной заправкой

Салат из капусты с интересной заправкой
Салат из капусты с интересной заправкой

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Ингредиенты:

  • капуста – 200 г;
  • небольшая морковь;
  • огурец;
  • зеленый лук.

Для заправки:

  • масло растительное – 3 ст. л.
  • горчица, мед – по 1 ч. л.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Длинной соломкой нарезать капусту, огурец и морковь (можно натереть), лук мелко нарезать.
  2. Соединить все ингредиенты для соуса, заправить салат.

Если любите салаты с крабовыми палочками, то здесь читайте два рецепта – классический и с куриной грудкой.

Салат с мятой

Салат с мятой
Салат с мятой

Ингредиенты:

  • огурец;
  • помидоры;
  • оливки;
  • фета;
  • мята, петрушка
  • соль, перец, растительное масло.

Как приготовить:

  1. Нарезать по вкусу все ингредиенты. Посолить, поперчить и заправить маслом.
  2. Перемешать, украсить листьями мяты.

Здесь собраны интересные рецепты, где можно использовать щавель.

Салат с редисом и вареными яйцами

Салат с редисом и яйцами
Салат с редисом и яйцами

Ингредиенты:

  • редис – 200 г;
  • огурец – 2 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • пекинская капуста;
  • зеленый лук, укроп;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Нарезать все ингредиенты, кроме яиц, соединить. Добавить зелень и соль.
  2. Заправить сметаной, перемешать. Украсить нарезанными яйцами.

Сочный салат "Весенний" тоже готовится с редисом. Подробности читайте здесь.

Салат из овощей с авокадо и яйцом

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Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • пучок салата;
  • четверть краснокочанной капусты;
  • авокадо;
  • огурец – 2 шт.;
  • помидоры черри;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • редис;
  • соль, перец, сок лимона;
  • оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Салат порвать руками, капусту тонко нашинковать.
  2. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками, помидоры разрезать пополам.
  3. Вареные яйца почистить и нарезать кружочками.
  4. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать тонкими ломтики. Сбрызнуть лимонный соком.
  5. Выложить на тарелку все ингредиенты. Посолить, поперчить и полить оливковым маслом.

Как интересно использовать листья и цветы одуванчиков – читайте здесь.

Салат с фасолью и помидорами

Салат с фасолью и помидорами
Салат с фасолью и помидорами / Фото: instagram.com/vegansearth

Ингредиенты:

  • банка консервированной фасоли;
  • помидоры – 2-3 шт.;
  • красный лук – по вкусу;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кинза, соль, подсолнечное масло – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Лук и помидоры нарезать, чеснок измельчить. Соединить и перемешать.
  2. С фасоли слить воду и добавить к помидорам с луком. Добавить соль и перец, заправить маслом. Перемешать.
  3. Подавать со свежей нарезанной кинзой.

Как приготовить интересный и сытный салат "Загадка для гостей" – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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