Рецепты с одуванчиками – как приготовить салат, варенье и вино

Любые овощи можно использовать оригинально, но вкусно безусловно – это доказывают спагетти из кабачков.
Что касается одуванчиков, то очень часто используют их цветы – для варенья и вина, и листья – для салата.
Важно помнить, что для еды нельзя собирать одуванчики у дорог, на загрязненных участках. Для всех этих рецептов нужны молодые цветы, лучше небольших размеров.
Для салата по рецепту lilmom берутся молодые листья одуванчика, помидор, огурец и куриная грудка. Вино готовится с лимоном и изюмом.
Варенье, по словам автор рецепта oksana_voloshina, получается сладким. Фудблогер советует приготовить его немного для первого раза, чтобы потом регулировать количество сахара.
Салат с листьями одуванчика
Ингредиенты:
- листья одуванчика;
- сок лимона;
- помидор, огурец,
- куриная грудка;
- твердый сыр;
- растительное масло;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Листья хорошо промыть, залить соком лимона. Оставить на 20-25 минут.
- Соединить с нарезанными огурцом, помидорами и куриной грудкой.
- Добавить соль и перец, заправить растительным маслом.
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Варенье из одуванчиков
Ингредиенты:
- 100 цветков одуванчика;
- 0,25 л воды;
- 300 г сахара;
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты.
Как приготовить:
- Цветки (не промытые) отделить от зеленой части. Залить водой, прокипятить 10 минут. Если будут насекомые, убрать.
- Добавить лимонную кислоту, дать прокипеть 20-25 минут. Снять с огня, процедить.
- Добавить сахар, размешать, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 30-40 минут. Чем дольше, тем гуще будет становиться варенье.
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Вино из одуванчиков
Ингредиенты:
- 2 лимона;
- 1,5 кг сахара;
- 3-4 веточки мяты;
- литровая банка цветков одуванчика (только желтая часть)
- 4 л воды + 0,5 л для сиропа;
- 100 г изюма.
Как приготовить:
- Цветки одуванчика залить холодной кипяченой водой. Накрыть крышкой и отставить на сутки.
- Растворить в 500 мл кипящей воды сахар и варить на слабом огне до густоты сиропа.
- Настой из одуванчиков довести до кипения, остудить и процедить.
- С лимонов снять цедру, выдавить сок и процедить.
- В цветочный отвар добавить сахарный сироп, заранее замоченный изюм, мяту, цедру и сок лимона. Тщательно перемешать, накрыть марлей и отставить на два дня для брожения. Процедить, изюм оставить.
- Перелить вино в большую емкость и надеть резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для брожения.
- Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, закупорить и убрать в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.
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