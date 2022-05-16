Рецепты с одуванчиками – как приготовить салат, варенье и вино

Понятно, что в салате будут использоваться молодые листья, их нужно подержать в соке лимона. Для вина тоже нужны лимоны и еще изюм

Рецепты салата, варенья и вина из одуванчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Любые овощи можно использовать оригинально, но вкусно безусловно – это доказывают спагетти из кабачков.

Что касается одуванчиков, то очень часто используют их цветы – для варенья и вина, и листья – для салата.

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Важно помнить, что для еды нельзя собирать одуванчики у дорог, на загрязненных участках. Для всех этих рецептов нужны молодые цветы, лучше небольших размеров.

Для салата по рецепту lilmom берутся молодые листья одуванчика, помидор, огурец и куриная грудка. Вино готовится с лимоном и изюмом.

Варенье, по словам автор рецепта oksana_voloshina, получается сладким. Фудблогер советует приготовить его немного для первого раза, чтобы потом регулировать количество сахара.

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Салат с листьями одуванчика

Салат с листьями одуванчика

Ингредиенты:

листья одуванчика;

сок лимона;

помидор, огурец,

куриная грудка;

твердый сыр;

растительное масло;

соль, перец.

Как приготовить:

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Листья хорошо промыть, залить соком лимона. Оставить на 20-25 минут. Соединить с нарезанными огурцом, помидорами и куриной грудкой. Добавить соль и перец, заправить растительным маслом.

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Варенье из одуванчиков

Варенье из одуванчиков

Ингредиенты:

100 цветков одуванчика;

0,25 л воды;

300 г сахара;

0,5 ч. л. лимонной кислоты.

Как приготовить:

Цветки (не промытые) отделить от зеленой части. Залить водой, прокипятить 10 минут. Если будут насекомые, убрать. Добавить лимонную кислоту, дать прокипеть 20-25 минут. Снять с огня, процедить. Добавить сахар, размешать, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 30-40 минут. Чем дольше, тем гуще будет становиться варенье.

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Вино из одуванчиков

Фото: instagram.com/misisbobrova/ / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

2 лимона;

1,5 кг сахара;

3-4 веточки мяты;

литровая банка цветков одуванчика (только желтая часть)

4 л воды + 0,5 л для сиропа;

100 г изюма.

Как приготовить:

Цветки одуванчика залить холодной кипяченой водой. Накрыть крышкой и отставить на сутки. Растворить в 500 мл кипящей воды сахар и варить на слабом огне до густоты сиропа. Настой из одуванчиков довести до кипения, остудить и процедить. С лимонов снять цедру, выдавить сок и процедить. В цветочный отвар добавить сахарный сироп, заранее замоченный изюм, мяту, цедру и сок лимона. Тщательно перемешать, накрыть марлей и отставить на два дня для брожения. Процедить, изюм оставить. Перелить вино в большую емкость и надеть резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для брожения. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, закупорить и убрать в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

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