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Рецепты с одуванчиками – как приготовить салат, варенье и вино

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 мая, 13:51
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Понятно, что в салате будут использоваться молодые листья, их нужно подержать в соке лимона. Для вина тоже нужны лимоны и еще изюм
Рецепты салата, варенья и вина из одуванчиков
Рецепты салата, варенья и вина из одуванчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Любые овощи можно использовать оригинально, но вкусно безусловно – это доказывают спагетти из кабачков.

Что касается одуванчиков, то очень часто используют их цветы – для варенья и вина, и листья – для салата.

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Важно помнить, что для еды нельзя собирать одуванчики у дорог, на загрязненных участках. Для всех этих рецептов нужны молодые цветы, лучше небольших размеров.

Для салата по рецепту lilmom берутся молодые листья одуванчика, помидор, огурец и куриная грудка. Вино готовится с лимоном и изюмом.

Варенье, по словам автор рецепта oksana_voloshina, получается сладким. Фудблогер советует приготовить его немного для первого раза, чтобы потом регулировать количество сахара.

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Салат с листьями одуванчика

Салат с листьями одуванчика
Салат с листьями одуванчика

Ингредиенты:

  • листья одуванчика;
  • сок лимона;
  • помидор, огурец,
  • куриная грудка;
  • твердый сыр;
  • растительное масло;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Листья хорошо промыть, залить соком лимона. Оставить на 20-25 минут.
  2. Соединить с нарезанными огурцом, помидорами и куриной грудкой.
  3. Добавить соль и перец, заправить растительным маслом.

Здесь найдете оригинальный старинный рецепт украинской кухни – молодой картошки с маком.

Варенье из одуванчиков

Варенье из одуванчиков
Варенье из одуванчиков

Ингредиенты:

  • 100 цветков одуванчика;
  • 0,25 л воды;
  • 300 г сахара;
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты.

Как приготовить:

  1. Цветки (не промытые) отделить от зеленой части. Залить водой, прокипятить 10 минут. Если будут насекомые, убрать.
  2. Добавить лимонную кислоту, дать прокипеть 20-25 минут. Снять с огня, процедить.
  3. Добавить сахар, размешать, довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 30-40 минут. Чем дольше, тем гуще будет становиться варенье.

Если любите легкие и не слишком сладкие десерты – приготовьте желейный торт Битое стекло.

Вино из одуванчиков

Фото: instagram.com/misisbobrova/
Фото: instagram.com/misisbobrova/ / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • 2 лимона;
  • 1,5 кг сахара;
  • 3-4 веточки мяты;
  • литровая банка цветков одуванчика (только желтая часть)
  • 4 л воды + 0,5 л для сиропа;
  • 100 г изюма.

Как приготовить:

  1. Цветки одуванчика залить холодной кипяченой водой. Накрыть крышкой и отставить на сутки.
  2. Растворить в 500 мл кипящей воды сахар и варить на слабом огне до густоты сиропа.
  3. Настой из одуванчиков довести до кипения, остудить и процедить.
  4. С лимонов снять цедру, выдавить сок и процедить.
  5. В цветочный отвар добавить сахарный сироп, заранее замоченный изюм, мяту, цедру и сок лимона. Тщательно перемешать, накрыть марлей и отставить на два дня для брожения. Процедить, изюм оставить.
  6. Перелить вино в большую емкость и надеть резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для брожения.
  7. Когда брожение прекратится, отделить осадок. Перелить вино в бутылки, закупорить и убрать в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Как сделать красивый закусочный торт из кабачков – читайте в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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