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Спагетти из кабачков – как приготовить и рецепт орехового соуса к ним

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 мая, 09:42
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Конкретно к ореховому соусу, он из грецких, привязываться необязательно. Это может быть фарш, измельченное куриное филе
Спагетти из кабачков с ореховым соусом
Спагетти из кабачков с ореховым соусом

В то время, когда с появлением кабачков у нас, мы начинаем их активно жарить, перемазывая чесночно-майонезным соусом, в ряде европейских стран их натирают в виде спагетти и готовят с самыми разными добавками.

Это может быть сыр и грецкие орехи, как в рецепте ниже, а может быть фарш, куриное филе, творог и просто зелень.

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То есть кабачковые спагетти могут стать отличным диетическим обедом или ужином, а также гарниром, если просто обжарить с зеленью на сковороде.

Важно помнить, что кабачки уменьшаются в объеме при термической обработке, так что если нужно накормить много людей, берите их больше.

Что касается соуса, то как пишут на herringinfurs.blogspot.com, его тоже получится много, но он хорошо хранится в холодильнике. То есть можно приготовить его впрок, а можно сократить количество ингредиентов.

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Кабачковые спагетти

Кабачковые спагетти
Кабачковые спагетти

Ингредиенты:

  • 4 средний кабачка;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец, кинза.

Для соуса:

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  • 1 ломтик хлеба;
  • 100 мл молока;
  • 1 стакан грецких орехов;
  • 2 зуб. чеснока;
  • полстакана тертого твердого сыра;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец.

Здесь узнаете все секреты и рецепт кабачковых оладий.

Как приготовить:

  1. Для соуса хлеб размочить в молоке 5-10 минут.
  2. Грецкие орехи нарезать и обжарить на сухой сковороде несколько минут, помешивая.
  3. Измельчить до однородности размоченный хлеб вместе с молоком, обжаренные орехи, тертый сыр и чеснок. Добавить оливковое масло и снова измельчить. Довести до вкуса солью и перцем.
  4. Натереть кабачки и обжарить на оливковом масле, помешивая, несколько минут.
  5. Добавить к кабачкам соус по вкусу, перемешать. Подавать с кинзой.

Как сделать красивые, фаршированные куриным филе, кабачки, узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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