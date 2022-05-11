Спагетти из кабачков – как приготовить и рецепт орехового соуса к ним

Конкретно к ореховому соусу, он из грецких, привязываться необязательно. Это может быть фарш, измельченное куриное филе

Спагетти из кабачков с ореховым соусом

В то время, когда с появлением кабачков у нас, мы начинаем их активно жарить, перемазывая чесночно-майонезным соусом, в ряде европейских стран их натирают в виде спагетти и готовят с самыми разными добавками.

Это может быть сыр и грецкие орехи, как в рецепте ниже, а может быть фарш, куриное филе, творог и просто зелень.

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То есть кабачковые спагетти могут стать отличным диетическим обедом или ужином, а также гарниром, если просто обжарить с зеленью на сковороде.

Важно помнить, что кабачки уменьшаются в объеме при термической обработке, так что если нужно накормить много людей, берите их больше.

Что касается соуса, то как пишут на herringinfurs.blogspot.com, его тоже получится много, но он хорошо хранится в холодильнике. То есть можно приготовить его впрок, а можно сократить количество ингредиентов.

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Кабачковые спагетти

Кабачковые спагетти

Ингредиенты:

4 средний кабачка;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец, кинза.

Для соуса:

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1 ломтик хлеба;

100 мл молока;

1 стакан грецких орехов;

2 зуб. чеснока;

полстакана тертого твердого сыра;

3 ст. л. оливкового масла;

соль, перец.

Здесь узнаете все секреты и рецепт кабачковых оладий.

Как приготовить:

Для соуса хлеб размочить в молоке 5-10 минут. Грецкие орехи нарезать и обжарить на сухой сковороде несколько минут, помешивая. Измельчить до однородности размоченный хлеб вместе с молоком, обжаренные орехи, тертый сыр и чеснок. Добавить оливковое масло и снова измельчить. Довести до вкуса солью и перцем. Натереть кабачки и обжарить на оливковом масле, помешивая, несколько минут. Добавить к кабачкам соус по вкусу, перемешать. Подавать с кинзой.

Как сделать красивые, фаршированные куриным филе, кабачки, узнаете здесь.