Спагеті з кабачків – як приготувати і рецепт горіхового соусу до них

У той час, коли з появою кабачків у нас, ми починаємо їх активно смажити, перемазуючи часниково-майонезним соусом, у низці європейських країн їх натирають у вигляді спагеті й готують з різними добавками.
Це може бути сир і волоські горіхи, як у рецепті нижче, а може бути фарш, куряче філе, кисломолочний сир і просто зелень.
Тобто кабачкові спагеті можуть стати прекрасним дієтичним обідом або вечерею, а також гарніром, якщо просто обсмажити із зеленню на сковороді.
Важливо пам'ятати, що кабачки зменшуються в об'ємі при термічній обробці, тож якщо потрібно нагодувати багато людей, беріть їх більше.
Щодо соусу, то як пишуть на herringinfurs.blogspot.com, його теж вийде багато, але він добре зберігається в холодильнику. Тобто можна приготувати його про запас, а можна скоротити кількість інгредієнтів.
Кабачкові спагеті
Інгредієнти:
- 4 середні кабачки;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець, кінза.
Для соусу:
- 1 скибочка хліба;
- 100 мл молока;
- 1 склянка волоських горіхів;
- 2 зуб. часнику;
- пів склянки тертого твердого сиру;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Для соусу хліб розмочити у молоці 5-10 хвилин.
- Волоські горіхи нарізати та обсмажити на сухій сковороді кілька хвилин, помішуючи.
- Подрібнити до однорідності розмочений хліб разом з молоком, обсмажені горіхи, тертий сир та часник. Додати оливкову олію та знову подрібнити. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Натерти кабачки та обсмажити на оливковій олії, помішуючи, кілька хвилин.
- Додати до кабачків соус за смаком, перемішати. Подавати з кінзою.
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