Спагеті з кабачків – як приготувати і рецепт горіхового соусу до них

Конкретно до горіхового соусу, він з волоських, прив'язуватися необов'язково. Це може бути фарш, подрібнене куряче філе

Спагеті з кабачків з горіховим соусом

У той час, коли з появою кабачків у нас, ми починаємо їх активно смажити, перемазуючи часниково-майонезним соусом, у низці європейських країн їх натирають у вигляді спагеті й готують з різними добавками.

Це може бути сир і волоські горіхи, як у рецепті нижче, а може бути фарш, куряче філе, кисломолочний сир і просто зелень.

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Тобто кабачкові спагеті можуть стати прекрасним дієтичним обідом або вечерею, а також гарніром, якщо просто обсмажити із зеленню на сковороді.

Важливо пам'ятати, що кабачки зменшуються в об'ємі при термічній обробці, тож якщо потрібно нагодувати багато людей, беріть їх більше.

Щодо соусу, то як пишуть на herringinfurs.blogspot.com, його теж вийде багато, але він добре зберігається в холодильнику. Тобто можна приготувати його про запас, а можна скоротити кількість інгредієнтів.

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Кабачкові спагеті

Кабачкові спагеті

Інгредієнти:

4 середні кабачки;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець, кінза.

Для соусу:

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1 скибочка хліба;

100 мл молока;

1 склянка волоських горіхів;

2 зуб. часнику;

пів склянки тертого твердого сиру;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець.

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Як приготувати:

Для соусу хліб розмочити у молоці 5-10 хвилин. Волоські горіхи нарізати та обсмажити на сухій сковороді кілька хвилин, помішуючи. Подрібнити до однорідності розмочений хліб разом з молоком, обсмажені горіхи, тертий сир та часник. Додати оливкову олію та знову подрібнити. Довести до смаку сіллю та перцем. Натерти кабачки та обсмажити на оливковій олії, помішуючи, кілька хвилин. Додати до кабачків соус за смаком, перемішати. Подавати з кінзою.

Як зробити гарні, фаршировані курячим філе, кабачки, дізнаєтесь тут.