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Кабачкові оладки із зеленню – рецепт та секрети сезонної страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 травня, 17:17
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Спробуйте додати до натертих кабачків трохи розпушувача. Кількість часнику рахуйте так – один зубчик на один кабачок
Кабачкові оладки - класичний рецепт
Кабачкові оладки - класичний рецепт / Фото: Depositphotos

Це найпростіше, після просто смажених кабачків з часником та майонезом, що можна зробити з цих овочів.

Коли кабачки очистяться та натруються, займіться яєчною сумішшю. Вона складається з яєць безпосередньо, нарізаної зелені, спецій та часнику.

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На каналі Дрібниці життя не вказують кількість борошна, додавайте його стільки, скільки вам подобається.

Для смачних кабачків до тіста треба додати розпушувач, часник. Щодо часнику, то рахуйте так: на один кабачок один зубчик. Якщо любите насиченіший аромат, часнику беріть більше.

Кабачкові оладки

Оладки з кабачків із зеленню
Оладки з кабачків із зеленню / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 2 кабачки;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 яйця;
  • борошно;
  • кріп, зелена цибуля;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Кабачки очистити та натерти. Посолити, залишити на 10-15 хвилин.
  2. Кріп та зелену цибулю нарізати та з'єднати. Вбити яйця, добре перемішати.
  3. Воду з кабачків злити та додати яєчну суміш.
  4. Додати борошна до потрібної консистенції та смажити на добре розігрітій олії.

Докладніше про ці оладки дивіться у відео нижче.

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Ще один чудовий рецепт кабачків, фаршированих курячим філе, дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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