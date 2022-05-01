Кабачкові оладки із зеленню – рецепт та секрети сезонної страви

Спробуйте додати до натертих кабачків трохи розпушувача. Кількість часнику рахуйте так – один зубчик на один кабачок

Кабачкові оладки - класичний рецепт / Фото: Depositphotos

Це найпростіше, після просто смажених кабачків з часником та майонезом, що можна зробити з цих овочів.

Коли кабачки очистяться та натруються, займіться яєчною сумішшю. Вона складається з яєць безпосередньо, нарізаної зелені, спецій та часнику.

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На каналі Дрібниці життя не вказують кількість борошна, додавайте його стільки, скільки вам подобається.

Для смачних кабачків до тіста треба додати розпушувач, часник. Щодо часнику, то рахуйте так: на один кабачок один зубчик. Якщо любите насиченіший аромат, часнику беріть більше.

Кабачкові оладки

Оладки з кабачків із зеленню / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

2 кабачки;

2 зубчики часнику;

2 яйця;

борошно;

кріп, зелена цибуля;

сіль, перець.

Як приготувати:

Кабачки очистити та натерти. Посолити, залишити на 10-15 хвилин. Кріп та зелену цибулю нарізати та з'єднати. Вбити яйця, добре перемішати. Воду з кабачків злити та додати яєчну суміш. Додати борошна до потрібної консистенції та смажити на добре розігрітій олії.

Докладніше про ці оладки дивіться у відео нижче.

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Ще один чудовий рецепт кабачків, фаршированих курячим філе, дізнаєтесь тут.