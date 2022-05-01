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Кабачковые оладьи с зеленью – рецепт и секреты сезонного блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 мая, 17:17
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Попробуйте добавить к натертым кабачкам немного разрыхлителя. Количество чеснока считайте так – один зубчик на один кабачок
Кабачковые оладьи - классический рецепт
Кабачковые оладьи - классический рецепт / Фото: Depositphotos

Это самое простое, после просто жаренных кабачков с чесноком и майонезом, что можно сделать из этих овощей.

Когда кабачки очистятся и натрутся, займитесь яичной смесью. Она состоит из яиц непосредственно, нарезанной зелени, специй и чеснока

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На канале Мелочи Жизни не указывают количество муки, добавляйте ее столько, сколько вам нравится.

Для вкусных кабачков к тесту нужно добавить разрыхлитель, чеснок. Что касается чеснока, то считайте так: на один кабачок один зубчик. Если любите более насыщенный аромат, чеснока нужно взять больше.

Кабачковые оладьи

Оладьи из кабачков с зеленью
Оладьи из кабачков с зеленью / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 яйца;
  • укроп, зеленый лук;
  • мука;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Кабачки очистить и натереть. Посолить, оставить на 10-15 минут.
  2. Укроп и зеленый лук нарезать и соединить. Вбить яйца, хорошо перемешать.
  3. Воду из кабачков слить и добавить яичную смесь.
  4. Добавить муки до нужной консистенции и жарить на хорошо разогретом масле.

Подробней об этих оладьях смотрите в видео ниже.

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Еще один отличный рецепт кабачков, фаршированных куриным филе, узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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