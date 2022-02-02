8 лайфхаків, які виведуть ваше картопляне пюре на новий рівень

Здавалося б, що складного у картопляному пюре? Відварив, розім'яв, додав масло або сулугуні, як це успішно роблять у Грузії, – все смачно, всім подобається.

Але чому б не продовжувати розвиватися в цьому напрямку, та щоразу перетворювати картопляне пюре на ресторанну страву.

Лайфхаки з приготування картопляного пюре / Фото: freepik.com

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Зібрали поради професіоналів з усього кулінарного світу. І є серед них лайфхаки, які обов'язково здивують і стануть у нагоді.

Тут читайте про продукти, які категорично не можна готувати в мультиварці.

З чого починається смачне картопляне пюре

Як приготувати ідеальне картопляне пюре / Фото: freepik.com

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1. Картопля. Зрозуміло, що від неї все залежить. Коренеплід має бути крохмалистим. Зазвичай це картопля зі світлою шкіркою.

2. Вода та варіння. Часто, щоб швидше приготувати, ми кип'ятимо воду із сіллю та закидаємо картоплю. Тут є ризик, що картопля провариться нерівномірно і будуть грудочки.

Картоплю для пюре треба починати варити у холодній воді. А солити після закипання води.

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Варіть картоплю на середньому вогні без бурління, інакше вонан розвариться.

3. Варити у бульйоні. Курячий або м'ясний. Або розвести їх з водою у потрібних вам пропорціях. Так картопля вже при варінні набуде приємного смакового відтінку.

4. Шкірка. Дуже багато професіоналів радять варити коренеплід для пюре саме так. Картопля точно не розвариться і пюре буде максимально однорідним.

А ще залишиться більше крохмалю, який, у свою чергу, активніше поглинатиме молоко та масло.

5. Товчення. Воно починається одразу ж, коли з картоплі було злито воду. Так не можна. Радять поставити каструлю з готовою картоплею на плиту, однієї хвилини буде достатньо, за цей час залишки води випаруються.

Картопля злегка підсушиться і буде ніжнішою за текстурою.

6. Молоко та масло. Вони мають бути кімнатної температури. Не гарячим (молоко) та не замороженим (масло).

7. Натуральний йогурт. Ще одна популярна добавка до картопляного пюре. Він дасть страві приємний присмак. Додайте по кілька столових ложок у процесі товчення та пробуйте на смак.

8. Товкушка. Краще використовувати її. Звісно, з міксером збивати пюре швидко та просто. Але можна перестаратися – і пюре стане схожим, швидше, на несмачну клейку масу.