8 секретів мультиварки, які зроблять їжу з неї удвічі смачнішою

Мультиварка. Сьогодні багато хто не уявляє свого життя без цієї безвідмовної помічниці. Звичайно, вона не всесильна. Існує мінімум сім продуктів, які за її допомогою не приготуєш.

У мультиварки є свої вимоги. Наприклад, її радять добре прогріти перед стартом процесів та не любить, коли її чаша заповнена продуктами до краю.

8 секретів мультиварки / Фото: Инстаграм

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Нижче зібрані поради та рекомендації, які зроблять їжу з мультиварки смачнішою.

8 секретів мультиварки

Заповнюйте чашу мультиварки на три чверті / Фото: Инстаграм

1. Розігрійте мультиварку перед використанням. Як мінімум за 20 хвилин перед тим, як додавати до її чаші продукти. Так ви заощадите час на весь процес.

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Разом з цим, якщо ви новачок у використанні цього гаджета, дотримуйтесь його вказівок.

2. Рівномірно нарізайте овочі. Чи то картопля, морква, цибуля та інше. Це дає абсолютну гарантію, що все приготується однаково.

3. Не заповнюйте чашу до краю. Забагато інгредієнтів уповільнять процес приготування або, що ще гірше, їжа "вистрибуватиме" назовні.

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Оптимальне наповнення – три чверті.

4. Тримайте кришку мультиварки закритою під час процесу. Так ви не розгубите аромати майбутньої страви і, звісно, все приготується вчасно.

5. Продукти, що готуються довше, мають лежати на дні чаші. Це стосується м'яса, насамперед яловичини, та щільних коренеплодів.

6. Будь-яке м'ясо перед приготуванням має бути кімнатної температури. Наполовину розморожене може втратити соковитість і дасть непотрібну рідину.

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7. Додайте молочні продукти – сметану, йогурт або вершки – наприкінці приготування. Інакше вони згорнуться і перетворяться на сир.

8. Не додавайте свіжу зелень у процесі приготування. По-перше, вона не буде свіжою після. По-друге, потрібного ефекту від кропу або петрушки ви не отримаєте. Уся зелень додається під час подачі.

Не готуйте у мультиварці ніжні овочі – зелений горох, квасолю, спаржу. І ніколи не вийде смачним у ній кускус.

За матеріялами Lovefood.com.