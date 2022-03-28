9 продуктів, які чудово впораються з функцією яєць

Ми знаємо, що рецептів різної випічки, для яких не потрібні яйця, чимало. Про пиріжки без вистоювання тіста з капустою у якості начинки ми писали.
Разом з цим є рецепти, які можна відтворити лише з яйцями.
Продукти, якими можна замінити яйця / Фото: depositphotos.com, pexels.com, freepik.com
Нижче зібрані продукти, а також пропорції сумішей з них, які зможуть їх замінити.
Рахуємо у співвідношенні: один продукт або одна суміш дорівнюють одному яйцю.
Чим замінити яйця у випічці
- 75-100 г пюре з банана;
- 50 г несолодкого яблучного пюре;
- суміш із 2 ст. л. молока, по 1/2 ст. л. соди та лимонного соку;
- 2 ст. л. молока плюс 1/4 ч. л. пекарського порошку;
- 2 ст. л. води, 1 ст. л. олії та 2 ч. л. пекарського порошку;
- 2 ст. л. води та 2 ч. л. пекарського порошку;
- 2 ст. л. крохмалю (кукурудзяного або картопляного);
- по 1 ст. л. сухого молока, кукурудзяного крохмалю та 2 ст. л. води;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю та 2 ст. л. води.