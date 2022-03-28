9 продуктів, які чудово впораються з функцією яєць

Ми знаємо, що рецептів різної випічки, для яких не потрібні яйця, чимало. Про пиріжки без вистоювання тіста з капустою у якості начинки ми писали.

Разом з цим є рецепти, які можна відтворити лише з яйцями.

Продукти, якими можна замінити яйця / Фото: depositphotos.com, pexels.com, freepik.com

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Нижче зібрані продукти, а також пропорції сумішей з них, які зможуть їх замінити.

Рахуємо у співвідношенні: один продукт або одна суміш дорівнюють одному яйцю.

Чим замінити яйця у випічці