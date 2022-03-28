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9 продуктів, які чудово впораються з функцією яєць

Ірина Маслова
28 березня, 15:18
Якщо раптом у вашому холодильнику не виявилося яєць, але є яблука, банани, а у шафі – сухе молоко чи крохмаль – без випічки ви не залишитеся

Ми знаємо, що рецептів різної випічки, для яких не потрібні яйця, чимало. Про пиріжки без вистоювання тіста з капустою у якості начинки ми писали.

Разом з цим є рецепти, які можна відтворити лише з яйцями.

Продукти, якими можна замінити яйця / Фото: depositphotos.com, pexels.com, freepik.com

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Нижче зібрані продукти, а також пропорції сумішей з них, які зможуть їх замінити.

Рахуємо у співвідношенні: один продукт або одна суміш дорівнюють одному яйцю.

Чим замінити яйця у випічці

  • 75-100 г пюре з банана;
  • 50 г несолодкого яблучного пюре;
  • суміш із 2 ст. л. молока, по 1/2 ст. л. соди та лимонного соку;
  • 2 ст. л. молока плюс 1/4 ч. л. пекарського порошку;
  • 2 ст. л. води, 1 ст. л. олії та 2 ч. л. пекарського порошку;
  • 2 ст. л. води та 2 ч. л. пекарського порошку;
  • 2 ст. л. крохмалю (кукурудзяного або картопляного);
  • по 1 ст. л. сухого молока, кукурудзяного крохмалю та 2 ст. л. води;
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю та 2 ст. л. води.