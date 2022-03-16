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СЬОГОДНІ Їжа

Без вистоювання, тривалого вимішування та яєць – швидкий рецепт пиріжків з капустою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 березня, 08:22
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Поки тісто відпочиватиме 15-20 хвилин, ви зробите начинку зі свіжої капусти та грибів. Пиріжки готуються в духовці
Швидкі пиріжки з капустою
Швидкі пиріжки з капустою / Фото: instagram.com/katyyhealth

Навіть таку порівняно непросту випічку, як пиріжки, можна приготувати швидко. Про пиріжки виручайки з ковбасою або яйцями з цибулею ми писали.

Для цих з капустою потрібно лише 20 хвилин часу для відпочинку. За цей час начинка з капусти та грибів буде готова.

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Яйця для тіста не потрібні, воно замішується на кефірі.

Рецепт зі сторінки katyyhealth.

Швидкі пиріжки з капустою

Рецепти пиріжків з капустою
Рецепти пиріжків з капустою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • борошно – 500 г;⠀
  • кефір кімнатної температури – 380 мл;⠀
  • сода, сіль – по 1 ч. л. ⠀

Начинка:

  • капуста – 1/2 шт.
  • печериці – 8 шт.
  • сіль, перець – за смаком;
  • томатна паста – 1 ч. л.;
  • цибуля – 3 шт.

Як спекти круглі пиріжки книші з картопляною начинкою – читайте тут.

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Як приготувати:

  1. З'єднати кефір з содою і залишити на 3 хвилини. Змішати сухі інгредієнти для тіста й додати кефір. ⠀
  2. Замісити тісто, воно має не липнути до рук. Дати відпочити 20 хвилин під плівкою.
  3. Для начинки цибулю обсмажити до золотавого кольору, додати печериці, сіль, перець, томатну пасту й тушкувати 15 хвилин. Додати капусту та готувати 30 хвилин. ⠀
  4. Сформувати пиріжки, викласти на застелене деко. Випікати за 180 градусів 20-30 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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