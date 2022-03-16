Без вистоювання, тривалого вимішування та яєць – швидкий рецепт пиріжків з капустою

Поки тісто відпочиватиме 15-20 хвилин, ви зробите начинку зі свіжої капусти та грибів. Пиріжки готуються в духовці

Швидкі пиріжки з капустою / Фото: instagram.com/katyyhealth

Навіть таку порівняно непросту випічку, як пиріжки, можна приготувати швидко. Про пиріжки виручайки з ковбасою або яйцями з цибулею ми писали.

Для цих з капустою потрібно лише 20 хвилин часу для відпочинку. За цей час начинка з капусти та грибів буде готова.

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Яйця для тіста не потрібні, воно замішується на кефірі.

Рецепт зі сторінки katyyhealth.

Швидкі пиріжки з капустою

Рецепти пиріжків з капустою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

борошно – 500 г;⠀

кефір кімнатної температури – 380 мл;⠀

сода, сіль – по 1 ч. л. ⠀

Начинка:

капуста – 1/2 шт.

печериці – 8 шт.

сіль, перець – за смаком;

томатна паста – 1 ч. л.;

цибуля – 3 шт.

Як спекти круглі пиріжки книші з картопляною начинкою – читайте тут.

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Як приготувати: